Ahora cualquiera puede grabar vídeos como un profesional: DJI presenta el RS 5, su nuevo estabilizador para cámaras

Smartphones como el iPhone 17 Pro han abierto la puerta a la creación de contenido para millones de personas, gracias a sus cámaras; para mucha gente, el siguiente paso es comprar una cámara 'mirrorless' "de verdad".

Pero entonces, se encuentran con un problema: que los vídeos les salgan con "temblores", borrosos y den la sensación de que han sido grabados con la mano, porque es la verdad. La solución es un estabilizador, o "gimbal", y si hablamos de este tipo de accesorios, tenemos que hablar de DJI.

La marca, que tal vez es más famosa por sus drones, también es una de las líderes del sector de los estabilizadores, y hoy ha presentado el RS 5 como una de las mejores alternativas del mercado, posiblemente la mejor.

El RS 5 trae una buena cantidad de novedades respecto al modelo anterior, el RS 4; no en vano se trata de un diseño completamente nuevo que trae ventajas en absolutamente todos los apartados importantes en un estabilizador.

Para empezar, el nuevo diseño ha permitido obtener un peso de apenas 1,46 kilogramos, lo que incluye todo lo necesario para empezar a grabar, como la empuñadura de batería y las placas de liberación rápida.

DJI RS 5 DJI Omicrono

Pese a este diseño ligero, el RS 5 es capaz de soportar instrumentos de hasta 3 kg, por lo que además de nuestro smartphone permite usar cámaras profesionales 'mirrorless' o 'sin espejo' además de combinarlas con diferentes objetivos.

El RS 5 estrena el nuevo algoritmo de estabilización de quinta generación de DJI, que cuenta con un 50% más de par motor que el modelo anterior para mejorar la estabilidad en movimientos rápidos, cambios bruscos de dirección y tomas verticales.

Estrenado en el RS 4 Mini, el módulo de seguimiento inteligente RS se acopla magnéticamente al RS 5 y permite encuadrar y seleccionar el sujeto directamente desde la pantalla del gimbal sin necesidad de monitor externo.

DJI RS 5 DJI Omicrono

El RS 5 tiene capacidad de seguimiento de vehículos, mascotas y objetos, y no solo de personas como otros estabilizadores, con reencuadre automático si el sujeto sale momentáneamente del plano.

Este gimbal puede ser la herramienta que necesitábamos para convertirnos en creadores de contenido, y por eso el RS 5 está preparado para cambiar de grabar en nativo a vertical sin accesorios adicionales, ideal para TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

El DJI RS 5 ofrece una autonomía de hasta 14 horas, y es compatible con carga rápida que dura alrededor de una hora con un cargador PD de 65W; también tenemos la opción de la empuñadura BG70 de alta capacidad, que extiende la autonomía a las 30 horas.

De la misma manera, el RS 5 es compatible con el ecosistema de DJI, y ese probablemente será su gran punto fuerte respecto a otras marcas; por ejemplo, es compatible con Focus Pro Motors para control de zoom y foco, transmisión SDR para vídeo inalámbrico y puerto RSA para mangos, asas de terceros y soluciones personalizadas.

El DJI RS 5 está disponible en España a partir del día de hoy en dos versiones. Por una parte, la versión independiente tiene un precio de 569 euros e incluye el estabilizador, trípode de apertura abierta, soporte para fijación de objetivo, kit de tornillos, placas de liberación rápida superior e inferior, empuñadura con batería BG33 y cable de control multicámara.

Pero el DJI RS 5 también está disponible en un pack por 719 euros, que incluye el módulo de seguimiento inteligente RS, empuñadura de maleta electrónica, cable en forma de L y estuche de transporte.