Sonos vuelve a lanzar un dispositivo un año después de la salida de su CEO: así es el nuevo Amp Multi

Sonos está de vuelta. Un año después de la renuncia de su CEO por el polémico rediseño de la aplicación, la compañía ha vuelto a lanzar un nuevo producto: Amp Multi, un amplificador de streaming multicanal de calidad profesional diseñado para hogares.

Esta versión avanzada de Amp, está diseñado para simplificar, flexibilizar y escalar instalaciones de audio residenciales complejas. Logra conservar la calidad de sonido en instalaciones con multitud de dispositivos pero conservando la simplicidad que caracteriza la marca.

El Amp Multi dispone de ocho salidas amplificadas de 125 vatios cada una y hasta cuatro zonas configurables, ofrece a los profesionales la libertad de diseñar sistemas que se adapten al hogar y al estilo de vida de sus clientes, yendo así más allá del actual Sonos Amp.

Tom Conrad, CEO de Sonos, explica que “Amp Multi adopta la misma filosofía de Sonos Amp pero la aplica a sistemas más grandes. Permitiendo que los diseños ambiciosos sean más eficientes de construir e instalar, y más fáciles de usar”.

La diferencia entre Sonos Amp y Amp Multi está en que la segunda combina la plataforma de streaming de Sonos y el control intuitivo con una arquitectura diseñada para flujos de trabajo profesionales. Cualquier salida se puede asignar a cualquier zona, los sistemas se pueden escalar añadiendo unidades según sea necesario y se puede controlar un gran número de altavoces sin sacrificar la estabilidad ni la calidad del sonido.

Sonos Amp Multi Sonos Omicrono

Cada salida admite hasta tres altavoces Sonos Architectural, lo que permite instalaciones compactas y eficientes en varias habitaciones o espacios.

A nivel de hardware, Amp Multi utiliza una arquitectura de potencia de GaN de alta eficiencia combinada con retroalimentación de postfiltro de clase D.

"Este diseño ofrece un sonido limpio y controlado, a la vez que mejora la eficiencia térmica en cada zona, lo que permite que el sistema funcione silenciosamente sin ventiladores y se mantenga estable durante largos periodos de uso", explica la empresa.

El Amp Multi es así un dispositivo capaz de integrarse y organizar el audio en el hogar para grandes casas, buscando "reducir la fricción en cada etapa del proyecto, desde la instalación y la configuración hasta la puesta a punto del sistema. Se trata de brindar a los profesionales un mayor control y, al mismo tiempo, mantener el sistema accesible para quienes lo utilizan a diario", explica Chris Heintzelman, vicepresidente de producto de Sonos.

Lo más interesante del anuncio no es el producto en sí, que no está llamado a ser un dispositivo de masas, sino que es la demostración de la apuesta de la compañía por seguir adelante en el desarrollo de productos tras el ajuste organizativo que se produjo en la empresa el pasado año.

Cabe recordar que una de las primeras decisiones más importantes de Conrad fue descartar el lanzamiento de un dispositivo de vídeo en streaming que Sonos había desarrollado durante años, lo que contribuyó a la larga pausa en el lanzamiento de nuevo hardware, desde el Sonos Arc Ultra lanzado en 2024.

Cabe esperar que durante este 2026 la compañía vuelva a retomar la senda de lanzamientos, especialmente de cara a final de año, aunque habrá que esperar.