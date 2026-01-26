Apple podría hacer dos renovaciones de MacBook Pro este año: así es la hoja de ruta de sus portátiles lista para el 2026

Solo han pasado 3 meses desde que Apple anunciase en España los procesadores M5 junto a los primeros dispositivos que los equipaban; los iPad Pro, las Vision Pro y por supuesto, los MacBook Pro.

Aun así, a Apple le queda mucho fuelle. Se espera una plétora de Macs, pero también que Apple renueve no una, sino dos veces sus MacBook Pro, sus portátiles profesionales más famosos.

Así lo ha detallado Mark Gurman de Bloomberg, especificando que Apple renovará sus MacBook Pro con apenas meses de antelación, siguiendo un cronograma de lanzamientos totalmente inusual.

MacBook Pro: dos renovaciones en un año

Como decimos, en octubre del 2025 se lanzaron los MacBook Pro con procesadores M5, los cuales están disponibles a la venta en España. Eso sí, solo venía en un tamaño de pantalla y sin versiones M5 Pro o M5 Max.

El portátil, que no viene con cargador, se vende en una versión básica de 14 pulgadas a un precio de 1.829 euros junto a otras variantes, pero siempre centradas en el almacenamiento y en la memoria.

iPad Pro M5 Apple Omicrono

Es decir, no podemos comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas y ni mucho menos un modelo con mejores procesadores, puesto que no existen. Es aquí donde cristaliza la nueva estrategia de Apple.

Según Gurman, Apple podría renovar su MacBook Pro con un modelo de 16 pulgadas, ofreciendo los M5 Pro y M5 Max, tan pronto como enero. Así, Apple segmentaría todavía más sus modelos de portátiles.

Esta sería la primera renovación, pero la segunda, llegaría poco después de los iPhone 18 y los iPhone plegables de septiembre. Harían acto de presencia los MacBook Pro con panel OLED y pantalla táctil.

Estos MacBook serían los primeros en cumplir varios hitos dentro del catálogo de Apple; no solo serían los primeros Mac con pantallas OLED, sino que también serían los primeros en tener paneles táctiles.

MacBook Pro M5 Apple Omicrono

Lo más llamativo es que el propio Gurman teoriza sobre la posibilidad de que el M6 llegue "antes de lo previsto", y no necesariamente a ordenadores portátiles, sino a otros productos.

De esta forma, Apple lanzaría los M5 Pro y M5 Max junto a los MacBook Pro de 16 pulgadas en enero y luego modelos MacBook Pro, presumiblemente con chips M6 Pro y M6 Max, a finales de año.

Si bien es cierto que el lapso de actualizaciones es muy escaso, ya hemos visto a Apple actualizar con muy poco margen sus procesadores de la serie M3 a la serie M4. Lo mismo ha ocurrido con los M5.

Con todo este planteamiento, tendríamos un modelo 'básico' de MacBook Pro con M5, un modelo de 16 pulgadas con M5 Pro y M5 Max y futuros MacBook Pro OLED, táctiles y con chips M6 Pro y M6 Max.

No es lo único que se viene

El periodista califica a este 2026 como uno de los años más "emocionantes" para el catálogo de ordenadores de Apple y no es para menos, porque se vienen muchos lanzamientos potentes.

MacBook Air m4

A los MacBook Pro hay que sumarles los MacBook Air M5 y un MacBook de bajo coste, con chip de iPhone y que está llamado a ser el portátil más económico de todo el porfolio de la manzana mordida.

Junto a estos tenemos un Mac Studio, que se beneficiaría de unos hipotéticos M4 Ultra que aún no han sido presentados de momento, así como de los futuribles M5 Max.

Es de esperar que en este sentido, Apple actualice sus Mac mini M4 y sus iMac también con chips M5. No se sabe si al realizar estos cambios la firma californiana aumentará los precios por la brutal crisis de memoria del sector.

Por último pero no menos importante, está el Apple Studio Display, la pantalla Retina 5K de 27 pulgadas de Apple que lleva un tiempo sin actualizarse junto al Pro Display XDR. Apple actualizaría ambos monitores próximamente.