Apple lanza un nuevo AirTag: su localizador tiene ahora mayor rango de conectividad y un altavoz más potente

Apple ha presentado hoy el nuevo AirTag. El accesorio que ayuda a los usuarios a localizar y tener bajo control sus objetos más importantes de la mano de la app Buscar se ha actualizado para disponer de mayor alcance de localización y un altavoz más potente.

Desde el lanzamiento en 2021, el AirTag permite a los usuarios tener localizadas sus maletas, llaves, bicicletas o mochilas de una forma fácil, sencilla y privada, ya que incorpora medidas de seguridad líderes en el sector frente al rastreo no deseado.

Este nuevo AirTag está disponible desde hoy a un precio de 35 € por una unidad y 119 € por un paquete de cuatro unidades, con opción de grabado personalizado gratuito la web de la compañía o en la Apple Store.

Más alcance, mejor localización

La versión renovada del AirTag incorpora el chip de banda ultraancha de segunda generación —el mismo de los iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 o Series 11—, lo que permite localizar objetos extraviados desde un 50% más lejos que en la generación anterior.

Asimismo, el chip Bluetooth optimizado también amplía el alcance al que se pueden detectar los objetos. Por primera vez, los usuarios pueden utilizar Búsqueda de Precisión para ubicar el AirTag directamente desde su muñeca con el Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 o posterior.

Aunque externamente pueda parecer igual, el nuevo AirTag ha renovado por completo su diseño interno. Ahora ofrece un 50% más de volumen que la generación anterior, lo que permite a los usuarios oír su AirTag desde una distancia hasta dos veces mayor que antes.

Junto con las prestaciones mejoradas de Búsqueda de Precisión y un nuevo sonido distintivo, el AirTag 2 permite localizar rápidamente objetos importantes, como las llaves escondidas entre los cojines del sofá o la cartera en el momento de salir de casa.

App Buscar Apple Omicrono

Como en la generación anterior, el dispositivo usa la app Buscar ayuda a localizar rápidamente tanto el AirTag como los dispositivos Apple y de terceros, así como mantener informados a amigos y familiares, protegiendo en todo momento la privacidad del usuario.

Si está fuera de alcance del iPhone enlazado, la red Buscar puede ayudar a dar con él. Esta red se teje entre los dispositivos Apple que utiliza tecnología Bluetooth para detectar la ubicación de un accesorio e informar de su ubicación aproximada al propietario.

Este nuevo AirTag se integra con Compartir Ubicación del Objeto, una prestación de iOS diseñada para localizar objetos extraviados al compartir de forma temporal y segura su ubicación con terceros de confianza, como aerolíneas, para que los usuarios pueden recuperar su equipaje con demora u otros artículos perdidos. Actualmente Apple colabora ya directamente con más de 50 aerolíneas.

Privacidad y seguridad

Con respecto a la privacidad, cabe tener en cuenta que el nuevo AirTag se ha diseñado desde cero para velar por la privacidad y la seguridad de los datos de ubicación.

No almacena físicamente los datos de ubicación ni el historial, y el cifrado de extremo a extremo protege todas las comunicaciones con la red Buscar, lo que garantiza que solo el propietario de un dispositivo pueda acceder a sus datos de ubicación.

De este modo, nadie conoce la identidad ni la ubicación de los dispositivos que han contribuido a encontrarlo, ni siquiera Apple. Al igual que la generación anterior, el nuevo AirTag, que se ha diseñado exclusivamente para localizar objetos y no personas ni mascotas, incorpora una serie de medidas de seguridad pioneras en el sector frente al rastreo no deseado, como alertas en distintas plataformas e identificadores Bluetooth únicos que rotan con frecuencia.