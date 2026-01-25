Este proyector convierte tu salón en un cine: resolución 4K, Google TV y prestaciones 'premium' como altavoces Bose

Los proyectores están siendo la opción favorita de muchos en España para poder tener grandes diagonales de pantalla gracias a dispositivos compactos que son muy transportables.

Epson se ha sumado a la tendencia lanzando su nuevo Lifestudio Grand EH-LS670, un modelo con resolución 4K y que cuenta con una distancia de emisión ultracorta.

Otros titulares incluyen tecnología láser 3LCD sin efecto arcoíris, el sistema operativo Google TV completamente integrado y 4.000 lúmenes de luminosidad para consumir series y películas.

El nuevo proyector 4K de Epson

El EH-LS670 de Epson es un proyector de tiro ultracorto, es decir, que se posiciona justo debajo de la superficie sobre la que va a emitir imagen. Imagen que, por cierto, puede alcanzar las 150 pulgadas.

Lo hace gracias a una relación de proyección ultracorta de 0,16-0,41:1 y un motor de optimización de imagen potenciado con inteligencia artificial. El sonido está firmado por Bose y la imagen, por la tecnología láser.

Epson Lifestudio Grand EH-LS970. Epson Omicrono

Esto da como resultado una resolución nativa de 4K, con 8,3 millones de píxeles y una luminosidad de 4.000 lúmenes, que se conjuntan con unos altavoces Dolby Audio y una relación de contraste dinámico de 5.000.000:1.

La fuente de luz, dice Epson, es capaz de operar por 20.000 horas, en un dispositivo increíblemente silencioso que en su modo menos ruidoso puede alcanzar los 18 decibelios en funcionamiento o 29 decibelios en formato estándar.

Por otro lado, el Epson EH-LS670 es un proyector perfecto para videojuegos, valiéndose de un modo de juego ALLM con baja latencia, que logra una tasa inferior a los 20 milisegundos.

No falta un diseño premium de gama alta, que afianza una estética idónea para casas cuyo principal foco sea el diseño y el buen hacer de Google con un sistema operativo que ya se ha postulado como uno de los favoritos.

También cabe destacar la presencia de una app complementaria, Epson Setting Assistant, que consigue una configuración rápida y guiada usando la cámara del móvil en unos sencillos pasos.

Por supuesto, Google TV es la gran baza del proyector. Permite acceder a los mejores servicios de Google y a una plétora de aplicaciones de streaming que van desde Netflix hasta HBO Max.

Precio y disponibilidad

El Epson Lifestudio Grand EH-LS670 se podrá comprar a partir de abril de este año, aunque de momento la compañía no ha dado una cifra concreta respecto al precio, el cual se espera sea acorde con la gama del proyector.