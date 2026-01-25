Los nuevos auriculares Evolve3 de Jabra son ideales para trabajar y escuchar música sin renunciar a nada

Si pensamos en auriculares en España, es fácil acordarnos de los típicos modelos wireless del día a día, que se enganchan a nuestras orejas y nos sirven para escuchar música mientras trabajamos.

La firma Jabra ha querido difuminar la línea entre el ocio y el trabajo y por ello ha lanzado su nueva gama de auriculares Evolve3, auriculares profesionales idóneos para el trabajo y el ocio.

Concretamente, nos encontramos con dos modelos: los Jabra Evolve3 85 y Evolve3 75 en dos formatos bien diferenciados: over-the-ear y on-ear para todos los tipos de usuarios posibles.

Auriculares profesionales de Jabra

Esta es una actualización de los ya conocidos Jabra Evolve y Evolve2, auriculares marcados por diseños modernos, cancelaciones de ruido adaptativas y sobre todo mucha inteligencia artificial aplicada al audio.

La idea detrás de los Evolve3 no es otra que hibridar más que nunca el consumo de contenido y el uso de auriculares en entornos profesionales, con sistemas que por ejemplo garantizan una gran calidad en llamadas.

Jabra Evolve3 75. Jabra Omicrono

El primer titular que marca a estos dos modelos Jabra Evolve 3 es la tecnología Jabra ClearVoice, que combina redes neuronales DNN y algoritmos multi-mic para afianzar la correcta transmisión de la voz.

Este sistema se inspira en la forma en la que el cerebro humano filtra el ruido a la hora de hablar con alguien en una sala llena de ruido. El modelo puede procesar capas de datos de sonido y distinguir palabras del usuario sin problemas.

La función está aderezada por un sistema de cancelación de ruido activa que lleva fraguándose a lo largo de las últimas generaciones de auriculares de Jabra, tanto profesionales como de consumo.

La inteligencia artificial está muy presente en los Evolve3, de la mano de métodos como Jabra ClearVoice. Este usa modelos de aprendizaje con algoritmos para favorecer una mayor claridad en la voz.

Jabra Evolve3 85. Jabra Omicrono

En palabras de Jabra, estos modelos se han entrenado con más de 60 millones de frases reales en pos de lograr que la tecnología pueda distinguir la voz humana del ruido del fondo.

En cuanto a diseño, los dos modelos se diferencian claramente de sus predecesores. El Evolve3 85 presenta una mayor capacidad de aislamiento y el Evolve3 75 aportan una experiencia más ligera.

Cabe destacar que todos los auriculares de la gama Evolve3 está n certificadas para la mayoría de las plataformas UC, e incluyen un adaptador Bluetooth ya preemparejado para conseguir una conectividad prácticamente instantánea.

Usando el software Jabra Plus Management, los equipos de IT pueden gestionar los dispositivos de forma remota y enviar actualizaciones de firmware, así como usar ajustes concretos desde un panel centralizado.

Jabra Evolve3 75. Jabra Omicrono

Por si fuera poco, ambos auriculares disponen de baterías reemplazables que mejoran drásticamente su vida útil. En este sentido, abarcan 25 horas de llamadas, 120 horas de música y carga rápida para tener 10 horas de autonomía en 10 minutos.

Precio y disponibilidad

Los Jabra Evolve3 se podrán comprar en marzo del 2026. El modelo Evolve3 85 pasará a costar 569 euros, mientras que el Evolve 3 75 reducirá su precio a 399 euros.