La herramienta que usa un jubilado para cortar leña sin esfuerzo: permite partir los troncos sin doblar la espalda

A pesar de todas las innovaciones tecnológicas que hay disponibles en el mercado para mantener las casas confortables en invierno, muchos hogares siguen prefiriendo disfrutar del calor y el ambiente que se consigue encendiendo la chimenea. Pero para ello, es necesario cortar leña casi a diario, una tarea pesada.

La espalda puede resentirse si no se realiza con cuidado o si no se está acostumbrado a este trabajo físico. Además, implica el riesgo de un accidente con el hacha. Hay quien se decanta por herramientas eléctricas como motosierras que se pueden encontrar en el mercado a buen precio.

También existen otros utensilios que no requieren consumo eléctrico como esta propuesta que llega de Francia. Un simple mecanismo que permite cortar leña sin mayor esfuerzo y de forma segura.

Partidor de troncos Leborgne Omicrono

Esta herramienta de 98 cm de largo permite una posición de trabajo óptima. Se trata de un tubo de acero deslizante dentro de un segundo tubo. La herramienta termina en una cuña endurecida que parte el tronco al impactar contra él.

Su uso es sencillo, se coloca en vertical sobre la leña y se deja que el peso y el movimiento vertical haga el trabajo. No solo ayuda a cortar leña sin forzar la espalda, también ofrece un método más seguro sin accidentes durante esta tarea de jardinería.

La longitud de la herramienta permite una correcta postura para la espalda y solo pesa 6,1 kilogramos de peso. Cuenta con una empuñadura de elastómero con bordes altos para reducir las vibraciones y protege los dedos ante posibles pellizcos cuando se usa para cortar leña.

Partidor de troncos Leborgne Omicrono

El último elemento clave es un enganche que bloquea la herramienta. Este componente aporta tranquilidad al trabajar y permite guardar la herramienta en garajes o almacenes con seguridad.

Este utensilio de jardinería puede cortar troncos de hasta 50 cm de altura y de 30 a 40 cm de diámetro. Se puede usar tanto en interior como en exteriores.

La empresa francesa Leborgne es la encargada de vender este utensilio. Cuenta en su catálogo con otros utensilios pensados para facilitar la tarea de muchos jardineros como un partidor de troncos invertido. El tronco se coloca sobre la cuchilla y dentro de la estructura de acero. Con un golpe seco de un martillo el tronco se clava en la cuchilla y se parte con más facilidad.

Leborgne asegura que se puede usar sentado y no requiere una fuerza física significativa.No obstante, estos productos solo están disponibles para distribuidores en Francia.