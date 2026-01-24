TAG Heuer sorprende con un increíble cronógrafo de lujo extremo que estrena calibre a un precio de 118.000 euros

No es raro hablar de TAG Heuer a la hora de tratar con relojes de lujo en España. El 2025 ha estado marcado por su primer reloj compatible con iPhone, su cronógrafo de 8.450 euros y muchos otros lanzamientos.

La firma ha aprovechado la LVMH Watch Week 2026 de Milán en Italia para lanzar una serie de novedades de todo tipo, entre los que se encuentra su último reloj de vanguardia: el TAG Heuer Carrera Split-Seconds Cronograph.

Este modelo, que se postula como el primero con complicación rattrapante que se incluye en la colección Carrera, vuelve a homenajear una gama que lleva activa desde hace más de medio siglo.

El nuevo cronógrafo de TAG Heuer

El TAG Heuer Carrera Split-Seconds Cronograph recoge el testigo de los profundos rediseños que sufrió la colección hace 3 años, en 2023, estrenando un nuevo diseño glassbox disponible en varios tamaños.

Este modelo afianza esta idea, gracias a una nueva caja de titanio grado 5 de 42 milímetros, pero manteniendo las asas puntiagudas que proporcionan gran legibilidad en el momento de consultar la esfera.

Caja del TAG Heuer Carrera Split-Seconds Cronograph. TAG Heuer Omicrono

En ambos lados de la corona del Carrera Split-Seconds Cronograph nos encontramos refinados pulsadores táctiles que activan el cronógrafo. En la banda de la caja, a las 9 horas, se integra un pulsador.

Dicho pulsador activa la función del cronógrafo split-seconds, compenetrándose con una caja perfeccionada, también en formato glassbox que ofrecen un efecto de ampliación entre la esfera y el rehaut.

TAG Heuer también destaca cómo el taquímetro y el reborde de 1/5º de segundo están curvados, para seguir el perfil del cristal y minimizar así el error de paralaje. Le siguen otros acabados de gran calidad incorporados en el reloj.

Entre ellos vislumbramos una esfera ahumada pero translúcida acabada en zafiro que ayuda a que el movimiento de las agujas sea visible pero manteniendo en todo momento el acabado premium.

TAG Heuer Carrera Split-Seconds Cronograph. TAG Heuer Omicrono

Por cierto, el fondo de zafiro, dice TAG Heuer, ha sido diseñado para permitir contemplar el movimiento desde cualquier ángulo, "transmitiendo la misma sensación de flotabilidad del calibre TH81-01".

En este sentido, el fabricante ha trabajado con Voucher Manufacture Fleurier para desarrollar una nueva variante con referencia TH81-01, que otorga un movimiento con una frecuencia a 5 Hz.

El calibre no solo está acabado a mano, sino que está compuesto por más de 350 componentes, usando más de 10 técnicas diferentes, que van desde el pulido negro para los tornillos hasta el biselado manual para los puentes.

TAG Heuer le suma a la fórmula una masa oscilante, que "refuerza aún más la identidad del movimiento" en una silueta en forma del logotipo de la propia marca relojera.

Calibre del TAG Heuer Carrera Split-Seconds Cronograph. TAG Heuer Omicrono

Respecto a la correa, esta está conformada de caucho negro con pespuntes rojos con cierre desplegable, también hecho en titanio grado 5 con doble pulsador de seguridad.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, no estamos ante un reloj en absoluto económico; juega en la liga del super lujo y así lo atestigua su brutal etiqueta de precio de 118.000 euros. Se podrá comprar en julio.