El icónico bolígrafo BIC Cristal ahora es una impresionante lámpara: la pieza de diseño que lo replica a la perfección

No hay nada escrito en cuanto a gustos. Hay muchos en España a los que les gusta las lámparas de techo de Ikea o las alternativas de iluminación que Xiaomi estaba preparando en China.

Si es usted muy fan del mítico bolígrafo BIC Cristal transparente de la infancia, un diseñador italiano tiene la solución: una lámpara de 1,8 metros de largo con la forma de este mítico accesorio.

Un dispositivo que se puede comprar y que ha sido obra del diseñador de Seletti Mario Paroli. Es posible adquirirlo por 361 euros la pieza a través de Archiproducts.

El Bic Cristal, hecho lámpara

El Bic Cristal es quizás uno de los accesorios cotidianos más conocidos de todo el mundo. Este es un bolígrafo económico transparente, que se ha postulado como el más vendido de todo el mundo.

Fue en 2025 cuando BIC celebró el 75 aniversario del bolígrafo Bic Cristal, con la campaña BIC: Un libro, Dos Clásicos, donde un robot equipado con IA reescribía el relato Romeo y Julieta en tinta azul.

Lámpara de BIC Cristal. Seletti Omicrono

La firma de diseño italiana Seletti es consciente de ello y con motivo del evento Maison&Objet de este año, presentaron esta lámpara a escala 12:1. En lugar de un bote de tinta, dispone de un tubo LED de 2.400 lúmenes de intensidad.

Lo cierto es que la Seletti BIC Lamp no es más que una lámpara, en el sentido de que no cuenta con ningún tipo de función extra o inteligente que le permita, por ejemplo, ser controlado por smartphone.

Además del logo de BIC en uno de los costados y del diseño del BIC Cristal original, la lámpara dispone de detalles interesantes, como un capuchón falso en un extremo con la clásica punta hacia abajo.

Lo mejor es que podemos comprarlo en los tres colores clásicos del BIC Cristal, como son rojo, azul o negro, aunque sin ninguna utilidad real más allá de emular la estética del bolígrafo convencional.

Entre el resto de detalles nos encontramos con un voltaje de 220-240 V, con los ya mencionados 2.400 lúmenes de intensidad y una temperatura de color de 3000K. Su cable es de 3 metros.

Por supuesto, no es posible retirar el capuchón o la parte trasera, tal y como hacíamos en nuestra época de estudiantes. Como decimos, es una simple lámpara que hará las delicias de los más nostálgicos.