Un entrenador personal en tu salón potenciado con IA: este 'gadget' te monitorea mientras te ejercitas para corregirte

Últimamente, sobre todo en España, se han hecho tremendamente famosos los gadgets deportivos. Productos que nos permiten tener sesiones de entrenamiento seguras en casa.

Una startup ha propuesto otro de estos dispositivos, pero con un enfoque distinto. Se trata del Ayon, un 'compañero' para apoyarnos a la hora de realizar nuestros entrenamientos personales.

Su sistema de 'trackeo' de movimientos en tiempo real se compenetra con una plétora de entrenamientos guiados que nos evitarán tener que pisar un gimnasio con todo lo que ello conlleva.

Un compañero de gimnasio en casa

Este dispositivo cuenta con una cámara que nos observa y nos ayuda a llevar a cabo lo que la propia Ayon califica como "entrenamiento inteligente", brindándonos información en todo momento.

La idea es que este Ayon es reemplazar a un entrenador personal. Mediante una aplicación complementaria, el dispositivo revisa nuestros movimientos y nos ayuda a mejorarlos.

Dispositivo Ayon. Ayon Omicrono

En la aplicación se muestra el seguimiento inteligente y el feedback basado en IA que analiza nuestro rendimiento, y nos da detalles sobre la ejecución de nuestros movimientos.

Su aplicación, que dispone de entrenamientos guiados, abarca 500 tipos de workouts clasificados. De esta forma, sabremos qué hacer en cada una de nuestras sesiones físicas.

El producto en sí es increíblemente minimalista; se conecta a la corriente y se sitúa apuntando la cámara hacia nosotros, sin más problemas. No es necesario usar un caro soporte o un hardware adicional.

¿Por qué existe este Ayon? Lo que buscan sus desarrolladores es que evitemos tener que ir a un gimnasio, donde podemos sufrir miradas indiscretas o, en su defecto, ansiedad social continuada.

Ayon. Ayon Omicrono

De momento, es un proyecto que se espera que aterrice en Kickstarter, la plataforma de micromecenazgo por antonomasia de Internet, a un precio reducido como oferta de salida.

Eso sí, no será barato. Si se reserva una plaza para adquirirlo, el usuario podrá comprarlo por 179 dólares, un precio un 40% inferior al que tendrá una vez se comercialice.

Es decir, que presumiblemente estaremos ante un precio de 250 dólares como mínimo. Por ahora, no se ha publicado la página de Kickstarter; el fabricante ha prometido que estará disponible en unas pocas semanas.

Cabe aclarar que estos productos, sobre todo en estas fases, pueden presentar problemas o no ser del todo fiables. Es recomendable esperar a que el fabricante publique la oferta y revisarla bien para ver si nos encaja finalmente.