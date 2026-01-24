Los amantes del café y el diseño están de enhorabuena: esta cafetera de SMEG es el 'santo grial' del barista clásico

Los adictos al café en España son conocedores del ritual que supone prepararse una buena taza por la mañana. Máxime existiendo cafeteras que incluso modifican la forma de la mítica cafetera italiana.

La compañía SMEG propone un cambio en el paradigma ofreciendo una alternativa que si bien no se sale de lo común en cuanto a tecnología, presenta un diseño retro idóneo para los hogares actuales.

Hablamos de la SMEG ECF03CREU, su último dispositivo con estética vintage, que presume de varios titulares como un sistema Thermoblock para conseguir un tiempo de preparación más rápido.

La cafetera vintage con tecnología actual

La SMEG ECF03CREU viene cargada de tecnología adecuada al actual año 2026. En este sentido, juega un papel clave su bomba de 15 bares, perfecta para los cafeteros más exigentes.

Además del sistema Thermoblock ya mencionado, la cafetera monta un manómetro totalmente integrado que permite monitorear en tiempo real la presión de extracción del café.

ECF03 de SMEG. SMEG Omicrono

Se conjunta con una varilla de vapor de acero inoxidable para conseguir una espuma perfecta, ideal para capuccinos o bebidas enteramente basadas en leche, todo en una única máquina.

SMEG también destaca la función Cold Brew, que como su nombre indica sirve para conseguir preparaciones frías. Adecuado si estamos en los peores días del verano.

No obstante, una gran aliada de esta cafetera es su diseño. La EFC03 se puede comprar en seis colores distintos, con tonos más neutros pensados para oficinas y colores vibrantes para los hogares más atrevidos.

No faltan unos agradecidos accesorios incluidos con el dispositivo de SMEG. Los usuarios podrán aprovechar un tamper de acero inoxidable, un portafiltros y un medidor de dureza del agua.

ECF03 de SMEG. SMEG Omicrono

En total, se podrá comprar en negro, blanco, color crema, rojo, verde pistacho y azul claro. El portafiltros, por cierto, cuenta con un tamaño de 58 milímetros.

El fabricante promete que esta cafetera podrá preparar espressos sencillos y dobles en menos de 5 minutos, además de bebidas Cold Brew fríos.

Por último, cabe destacar que entre el set de accesorios nos encontramos accesorios de limpieza y mantenimiento; disco, cepillo y agujas para mantenerla perfecta incluso con el uso continuado.

En cuanto a materiales, también es importante mencionar que el acabado de la cafetera es muy premium, con montones de componentes confeccionados en acero inoxidable y aluminio fundido en el cuerpo.

Precio y disponibilidad

SMEG se ha labrado una buena reputación como firma de alto standing para cafeteros, y este modelo EFC03 no se queda atrás, con un precio nada desdeñable de 599 euros.