Sony lanza sus primeros tocadiscos en años: dos modelos con Bluetooth para subirse a la moda nostálgica del vinilo

El 'revival' analógico frente a la imposición del digital en España sigue sin freno, y por ello vemos tocadiscos vendidos en la actualidad. Esto incluye modelos exclusivos de Audio Technica, que casi son más piezas de diseño.

La nipona Sony no es ajena a ello y por ello ha lanzado dos nuevos tocadiscos, los primeros desde el año 2019. Concretamente, se tratan de los PS-LX3BT y PS-X5BT, equipados con Bluetooth y lo último en conectividad.

Mientras que el primero es un modelo de iniciación perfecto para los que comienzan en su andadura por el analógico, el segundo es un dispositivo para puristas, diseñado para mejorar la calidad del audio.

Los tocadiscos Bluetooth de Sony

Una de las principales prestaciones que marca a estos tocadiscos de Sony es su compatibilidad con el audio Bluetooth de alta resolución, bajo el códec aptX Adaptive de Qualcomm, capaz de alcanzar los 96 kHz a 24 bits y audio inalámbrico Hi-Res.

Le sigue un sistema de reproducción automática, que nos ahorra la necesidad de tener que mover el brazo de la aguja sobre el vinilo. Los tocadiscos se inician, bajan el brazo sobre el vinilo y lo reproducen de forma automática.

Sony PS-LX3BT. Sony Omicrono

Otro punto importante es que incluyen una salida USB con control de ganancia, que convierte la salida analógica del vinilo a un formato digital. El control por su lado, abarca tres niveles distintos de ganancia.

Entre los componentes nos encontramos cartuchos de alta calidad, un plato de aluminio y una funda transparente antipolvo, que protegen el plato que admite discos de 33⅓ a 45 revoluciones por minuto, 7 y 12 pulgadas.

Por supuesto, es posible conectar los tocadiscos por cable y hacer uso de ellos de forma analógica, con todas las ventajas que ello supone, si no queremos usar el Bluetooth.

Ambos modelos, eso sí, están bien diferenciados. El PS-LX3BT dispone de un diseño más refinado y estético, que integra un cable de audio y un ecualizador phono para disfrutar de un sonido analógico tradicional.

Sony PS-X5BT. Sony Omicrono

Por su lado, el PS-LX5BT pasa a ser la opción premium, con detalles que los más puristas agradecerán. Por ejemplo, Sony asegura que cada elemento del tocadiscos ha sido tratado para evitar vibraciones.

Esto abarca el cuerpo hecho en una sola pieza, el brazo de aluminio, el diseño del circuito y la alfombrilla de goma. De hecho, equipa un cartucho de alta calidad que mantiene la calidad sonora y amplía la sonoridad de la escena.

Hasta su conector de audio está chapado en oro, lo que promete un audio de alta calidad con un diseño sofisticado y minimalista, así como un audio limpio y más estable. De nuevo, detallitos de mejora de calidad de vida.

Precio y disponibilidad

Afortunadamente, Sony ha traído estos tocadiscos a España con ofertas especiales. Podremos comprarlos por separado o adquirirlos en packs especializados con otros dispositivos.

Sony PS-LX3BT. Sony Omicrono

Por un lado tenemos el PS-LX3BT, que pasa a costar en España 299 euros. El modelo superior, el PS-LX5BT, sube la apuesta a los 399 euros. Luego están los packs especiales.

Si nos hacemos con un PS-LX3BT, obtendremos un 25% de descuento en los Sony WH-1000XM5, subiendo el precio a los 493 euros. También podemos combinar este tocadiscos con un altavoz ULT Power Sound por 448 euros.

El PS-LX5BT pasa a tener las mismas ofertas. Uniendo este tocadiscos con los auriculares pasaremos a pagar 593 euros, y con el altavoz, 548 euros, con ahorros que van desde los 50 hasta los 65 euros.