Lo nuevo de Xiaomi en España es una gigantesca freidora de aire con capacidad de 12 litros y dos cestas independientes
El nuevo dispositivo de la firma china es perfecto para familias numerosas, ya que permite cocinar nada menos que 4 platos al mismo tiempo.
El catálogo de Xiaomi en España y en China es tan extenso que tienen prácticamente de todo. Altavoces y barras de sonido, básculas inteligentes baratísimas y por supuesto, freidoras de aire, copan su porfolio.
Hace muy poco que tenemos en España la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer, que como dice su nombre, es un modelo de freidora de aire doble con dos cestas para cocinar hasta cuatro platos al mismo tiempo.
Un dispositivo que se puede comprar en el país a un precio bastante pequeño si tenemos en cuenta que está pensada para familias numerosas: 199 euros por un modelo único de 12 litros de capacidad.
La freidora de aire doble de Xiaomi
El gran titular de esta freidora de aire es que se aleja completamente de lo visto en modelos convencionales y opta por nada menos que dos cestas, con una capacidad total de 12 litros.
Xiaomi promete que podremos asar un pollo entero en cada una de estas cestas, o lo que es lo mismo, un kilo entero de patatas, 800 gramos de verduras o 2 pizzas de 18 centímetros.
Ambas cestas están aderezadas por un diseño de doble rejilla con dos parrillas que, sobre el papel, permite cocinar cuatro platos de forma simultánea; dos en cada lado de la cesta, arriba y abajo.
Lo mejor es que cada una de estas cestas integra un flujo de aire caliente en 360 grados, individualmente, que fríe los alimentos con 2.8000 W de potencia.
Según la firma china, la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer ocupa un 35% menos que dos freidoras puestas una al lado de la otra, gracias a su formato horizontal.
Lo mejor es que es posible cocinarlo todo al mismo tiempo, con un modo sincronizado que aplica la misma temperatura y el mismo tiempo a las dos fácilmente. Lo mismo ocurre si queremos cocinar por separado con distintos parámetros.
La pantalla táctil frontal, con dos espacios de consulta para cada una de las cestas, integra nada menos que 14 modos distintos de precocinado. Patatas fritas, filetes, verduras, pizzas, pescado y muchos más.
En cuanto al rango de temperaturas, Xiaomi habla de valores de entre 40 a 230 grados máximos. Perfecto para fermentar masas, deshidratar fruta o hacer tartas sin demasiado esfuerzo.
Por cierto, todo el interior de la freidora es totalmente metálico, lo que logra que la limpieza sea algo mucho más sencilla al evitar la corrosión y soportar las altas temperaturas. Y sí, tiene recordatorios de dar la vuelta.
No es un producto de Xiaomi si no es inteligente. La app Xiaomi Home nos otorga la posibilidad de acceder a recetas en la nube, realizar programas inteligentes de 24 horas y acceder a un modo de secado único.