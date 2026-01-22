Los Huawei FreeClip 2 llegan a España: los auriculares abiertos que parecen pendientes ahora son más ligeros e inteligentes

Huawei sigue apostando fuerte por los auriculares inalámbricos abiertos. Tras lanzar el año pasado sus modelos con gancho, los FreeArc, comienza 2026 anunciando los nuevos Huawei FreeClip 2, que llegan hoy a España.

Se trata de la segunda generación de sus característicos cascos inalámbricos que parecen pendientes y que ahora son más ligeros —cada auricular pesa solo 5,1 gramos— e inteligentes. Con un precio de 199 euros y cuatro colores diferentes —Blue, White, Black y, próximamente, Rose Gold—, los Huawei FreeClip 2 prometen comodidad, diseño y potencia.

La compañía asegura que sus nuevos auriculares inalámbricos abiertos, que parecen pendientes, suponen un nuevo avance en diseño al funcionar a la vez como dispositivo de audio y accesorio de moda. A esto también ayuda que las versiones en azul y blanco incorporan una superficie con textura denim de grano fino.

El diseño es una de las claves de los Huawei FreeClip 2, y no por ese estilo que recuerda a un pendiente que muchos otros fabricantes han replicado. Esta nueva generación de los cascos combina estética y ergonomía gracias a su diseño mejorado con 'Airy C-bridge', 'Comfort Bean' y 'Acoustic Ball'.

Un diseño renovado

'Airy C-bridge', el anillo en forma de C que conecta la bola acústica y 'Comfort Bean', está fabricado con silicona líquida que es respetuosa con la piel y una aleación con memoria de forma de alto rendimiento, lo que permite un ajuste estable y más ligero.

Mientras que 'Comfort Bean' es ahora más compacto y se adapta a la forma de cada oreja y al oído con seguridad; y la bola acústica se ha optimizado para ofrecer un sonido potente en un formato reducido.

Los Huawei FreeClip 2 en blanco. Nacho Castañón Omicrono

Los Huawei FreeClip 2 incorporan un sonido inteligente: cuentan con un procesador NPU AI que ofrece 10 veces más potencia de cálculo, lo que permite funciones avanzadas como la detección en tiempo real, el volumen adaptativo y la mejora de voz inteligente.

Unas tecnologías que garantizan al usuario una escucha nítida en habitaciones silenciosas o en calles concurridas. A pesar de su tamaño compacto, los auriculares ofrecen un volumen y unos graves hasta un 100 % más potentes que su antecesor.

Esto se debe gracias a

Los Huawei FreeClip 2 vienen igualmente con cancelación de ruido en llamadas gracias a tres micrófonos y algoritmos DNN multicanal. Mientras que el procesador NPU AI refuerza dicha cancelación filtrando el ruido de fondo y destacando la voz del usuario y un sistema de ondas sonoras inversas minimiza la fuga de sonido.

Los Huawei FreeClip 2 en azul. Nacho Castañón Omicrono

Otra de las claves de los auriculares es que son intercambiables, con canales de audio izquierdo y derecho que se ajustan de forma automática. Es decir, no vienen con las letras 'R' y 'L' marcadas, ya que cada auricular detecta en qué oreja está colocado, por lo que se puede usar en ambas.

Entre otros detalles, los Huawei FreeClip 2 añaden resistencia al agua y polvo con certificación IP57, por lo que soportan lluvia o sudor; y vienen con hasta 36 horas de autonomía junto al estuche de carga y hasta 9 horas con una sola carga.

La compañía también se ha unido en una colaboración con la firma de moda it's lava para crear charms exclusivos que se enganchan a los auriculares para personalizarlos al gusto y con Les Nereides, con piezas nacidas del dibujo y trabajadas en su atelier para elevar el concepto de auricular como joya.