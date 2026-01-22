Apple está desarrollando un pin con IA para asistirte en tu día a día: del tamaño de un AirTag y con una nueva Siri

La llegada a España de Apple Intelligence hace casi un año y la elección de Gemini como base para la futura Siri potenciada son algunas muestras del camino que la firma californiana está tomando respecto a IA.

Lo que pocos se esperaban es que entre bambalinas, Apple también estaría desarrollando dispositivos de inteligencia artificial, similar a los Humane Pin y a los Rabbit R1.

Tal y como adelanta The Information, los de la manzana mordida estarían trabajando en un pequeño gadget con IA, con el tamaño de un AirTag y que tendría varias cámaras en su haber.

Un gadget de IA estilo AirTag

El artículo detalla la forma en la que Apple estaría probando este nuevo producto, que sería una suerte de pin portátil, que tendría cámaras, altavoces y micrófonos para interactuar con su entorno.

La idea sería, como decimos, similar a lo prometido por otras empresas; el pin ejecutaría la misma Siri que Apple está preparando con la base de Gemini y tendría el tamaño de un AirTag.

AirTag Chema Flores Omicrono

De hecho, sería prácticamente calcado. The Information detalla que este dispositivo sería circular, delgado y plano, y que sería prácticamente calcado en cuanto a dimensiones a este localizador.

Estaría confeccionado en un chasis de aluminio con toques de vidrio y dos cámaras frontales, una angular de 24 milímetros típica y otra lente gran angular para grabar y tomar fotos.

Los micrófonos, posiblemente equiparables a los de los iPhone y potenciados con IA, servirían como puente para lanzar comandos de voz al pin e interactuar con la nueva Siri de iOS 27.

El altavoz obviamente serviría para que el pin reprodujese audio directamente desde el dispositivo. El único sistema físico que presentaría el pin sería un botón físico en un borde.

AirTag

Esta fórmula es bastante similar a la que dio vida al Pin de la ya extinta Humane, que desarrolló un pequeño gadget muy similar; una cámara, un botón físico, un asistente de IA y un proyector para, valga la redundancia, proyectar resultados.

Con este producto, Apple seguiría los pasos de Jony Ive y Sam Altman, diseñador de tecnología y CEO de OpenAI respectivamente que están desarrollando un gadget de IA desde hace un tiempo.

No se sabe si parte del hardware usado para desarrollar este pin sería reutilizado de los iPhone o si por otro lado Apple planea ponerlo a la venta. Es posible que sea un prototipo usado para pruebas internas.

Pruebas que afianzarían el desarrollo de otros dispositivos que se han rumoreado en el pasado, y que incluirían esta nueva Siri, como serían las gafas estilo Ray-Ban Meta que Apple estaría preparando.

Humane Ai Pin Marta Sanz El Androide Libre

Lo cierto es que Apple no es la única en desarrollar estos dispositivos con inteligencia artificial, los cuales no están teniendo mucho éxito entre el público, salvando las Ray-Ban de Meta.

No obstante, hay un detalle importante; el pin se encuentra en unas etapas muy tempranas de su desarrollo. Por ende, es posible que si no se lanza en 2027, acabe por cancelarse antes de ver la luz.