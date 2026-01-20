Habrá una segunda 'The Sphere' en Estados Unidos: será más pequeña pero igual de potente, y se construirá en Maryland

Es posible que recuerdes The Sphere, la gigantesca esfera hecha de pantallas LED que corona Las Vegas desde hace algún tiempo. La compañía detrás de esta megaconstrucción quiere levantar otra en Estados Unidos.

Así lo ha anunciado Sphere Entertainment en un comunicado en el que explican que tanto la compañía como el Estado de Maryland y el Condado de Prince George desean levantar su propia The Sphere.

Eso sí, no sería ni mucho menos tan grande como su homónima en Las Vegas. Nada de eso; sería la segunda de todo Estados Unidos pero la primera en adoptar "un modelo de diseño a menor escala".

Una Sphere más pequeña en Maryland

De darse el proyecto, esta nueva The Sphere se levantaría en National Harbor, una de las zonas más céntricas de Maryland y que se posiciona cerca del puente Woodrow Wilson y el río Potomac.

Es una zona turística, que dispone de centro comercial, atracciones e incluso una terminal de ferris, con un puerto deportivo equipado con la noria The Capital Wheel. Está ubicada en el Condado de Prince George.

Render de The Sphere en Maryland. Sphere Entertainment Omicrono

La idea, dicen los de Sphere Entertainment, es que esta nueva construcción se levante sobre este "destino de primer nivel en el área metropolitana de Washington D.C", creando "un punto de referencia en Maryland".

Como dice la propia compañía, esta The Sphere sería más pequeña y ocuparía un recinto más compacto, aunque sin especificar exactamente cuáles serían sus dimensiones.

En lo que a financiación refiere, el proyecto se valdría de una colaboración público-privada con 200 millones de dólares de incentivos estatales, locales y privados.

Se espera que genere 2.500 empleos en la construcción y 4.750 una vez construida la esfera. Cuando se inaugure, aportará a las arcas públicas 1.000 millones de dólares anuales.

Formula One F1 - Las Vegas Grand Prix - Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, U.S - November 18, 2023 Ferrari's Carlos Sainz Jr. in action in front of the sphere during qualifying REUTERS/Mike Blake Omicrono

La premisa en cuanto a funcionamiento sería prácticamente la misma. Una semiesfera iluminada por paneles LED que se convertiría en un centro de experiencias inmersivas con conciertos, eventos, etcétera.

La The Sphere de Maryland ocuparía 6.000 plazas, una exoesfera (una pantalla LED exterior para mostrar contenidos artísticos y anuncios) y un plano de visualización de 16K x 16K, siendo la pantalla LED con mayor resolución del mundo.

Por supuesto, pese al tamaño de esta The Sphere reducida, se mantendrían todas las tecnologías ya presentes en el modelo superior, incluyendo los asientos hápticos, efectos ambientales 4D, etcétera.

De momento, no se ha definido ni el cronograma ni el emplazamiento exacto para la construcción de la The Sphere, aunque es de esperar que pronto se establezcan los primeros pasos del proyecto.

The Sphere y la noche de Las Vegas. @SphereVegas Omicrono

Lo cierto es que esta sería, si las cosas van como se esperan, la tercera The Sphere en todo el planeta. Y es que Abu Dabi anunció que construiría su propia The Sphere en Emiratos Árabes Unidos en octubre del 2024.