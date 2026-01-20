El culebrón del móvil de Donald Trump no cesa en España. Después de que el servicio de telefonía de Trump anunciase su teléfono, ninguno de los usuarios que lo han comprado lo han recibido.

Por si fuera poco, se está hablando de que este dispositivo habría acumulado 600.000 ventas desde su anuncio en junio del 2025. Una cifra que se ha demostrado falsa por The Verge.

Lo más preocupante es que esta cifra, nacida de una simple cuenta de memes de Internet, empaña el hecho de que ni siquiera se ha lanzado un teléfono al que no se le espera en un corto plazo.

El Trump Mobile T1 no ha vendido tanto

El pasado 11 de enero, una cuenta de memes política llamada Bricktop_NAFO publicó que alrededor de 600.000 personas habían comprado el Trump T1 Phone, aclarando que ninguna lo había recibido.

Esta cifra ponía una tesitura sobre la mesa: que el T1 había sido un completo éxito entre los seguidores del presidente norteamericano. Para su desgracia, esta cifra no es real.

590,000 idiots purchased Trumps Mobile phone that went on sale.



Not a single person has received it.



Trump started taking money in June 2025. With a price of $499, they claimed it would ship in August/September 2025



The same phone and spec was found on Temu for $45. pic.twitter.com/2xtLbHEt0C — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 11, 2026

Una investigación de The Verge revela el rastro informativo que deja esta abultada cifra de ventas. Lo cierto es que nació de un reclamo falso, que se ha propagado a lo largo de los medios estadounidenses.

En un primer momento, el chatbot de X que desnudaba a mujeres hasta hace pocas semanas aseguró que las fuentes que citaban esta cifra incluían medios como Fortune, The Guardian o NPR.

El rastro siguió hasta varios medios indios que se hicieron eco de los 600.000 teléfonos de Trump vendidos, aunque rebajándola ligeramente, pasando a una cantidad más exacta de 590.000 pedidos.

Ni Fortune, ni The Guardian ni otros medios han lanzado informaciones similares. El Times of India dejó claro que había sacado estos 590.000 pedidos de una cuenta de memes.

Trump Mobile T1 y Galaxy S25 Ultra de Samsung con funda de Spigen Trump Mobline- Spingen- Omicrono Omicrono

Efectivamente, Brictop_NAFO fue una de las primeras cuentas que publicó esta cantidad, aunque sin proporcionar fuente alguna y consiguiendo una enorme tracción que se ha visto reflejada en medios informativos.

De hecho, esa misma cuenta ubicada en Reino Unido aseguró que el Trump Mobile T1 Phone era realmente un dispositivo de TEMU de 45 dólares. No hay pruebas de que esto sea así.

En una investigación paralela, se intentó esclarecer el origen de este teléfono, supuestamente diseñado y fabricado en Estados Unidos. No se ha encontrado un dispositivo coincidente con esta proclama.

La clave de este T1 Phone es que es un teléfono supuestamente chapado en oro por 500 dólares, que además contaría con una pantalla de 6,8 pulgadas OLED a 120 Hz y cámaras de gran calidad.

Un hombre pasa por delante de un cartel de Trump Mobile. Reuters

Si bien es cierto que estas afirmaciones falsas no deslegitiman la situación problemática en torno a este teléfono, han causado un foco de desinformación que ha provocado una narrativa errónea.

De hecho, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos hecho la prueba y no solo hay piezas estadounidenses que recogen la cifra de 600.000 pedidos, sino que chatbots como ChatGPT y Grok la replican.

Irónicamente, no es necesario inventar datos para ver irregularidades en el proceso de venta del T1 Phone, ya que ha estado envuelto en polémica desde su misma concepción.

En enero de este mismo año, el T1 Phone se saltó su fecha de lanzamiento prevista para finales de 2025. A fecha de escrito este artículo, el móvil sigue sin dar señales de vida pese a la promesa de su lanzamiento inminente.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante el anuncio, el pasado 2 de abril, en el llamado Día de la Liberación, de la imposición de "aranceles recíprocos amistosos" a la mayoría de los países que mantienen vínculos comerciales con Washington. Efe

El servicio de clientes de Trump Mobile achacó este retraso al extenso y reciente cierre del gobierno de los Estados Unidos, lo que además habría imposibilitado una autorización por parte de la FCC para su comercialización.

Ni Trump Mobile ni los equipos de relaciones públicas del presidente han dado detalles sobre nuevas fechas, más allá de confirmar que, efectivamente, el teléfono se manufacturaría en Alabama, Florida y California.

Recientemente, la senadora y académica estadounidense Elizabeth Warren publicó junto a varios miembros del grupo demócrata una carta a la FTC para abrir una investigación formal contra Trump Mobile.

Warren, en la misiva, considera que el anuncio del T1 Phone y las promesas de su comercialización se catalogarían como "publicidad engañosa y prácticas fraudulentas".