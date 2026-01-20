El 'gadget' de IA de Jony Ive y Sam Altman podría lanzarse este mismo año, según adelanta un directivo de OpenAI

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, en una conferencia en Tokio el pasado mes de febrero. DPA / Europa Press

En España se lleva hablando bastante del misterioso gadget que OpenAI está desarrollando en conjunto con Jony Ive, el mítico diseñador de algunos de los dispositivos más icónicos de Apple.

Tras una serie de varapalos no muy agradables que estarían dificultando la creación del dispositivo, el portal Axios estaría camino de presentar este producto en la segunda mitad del 2026.

Cita a nada menos que a Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, en el Axios House Davos, que habría confirmado esta nueva fecha pese a los rumores previos que posicionaban un lanzamiento en 2027.

El gadget de Sam Altman, próximamente

El Axios House Davos es un espacio de eventos organizado por el titán mediático estadounidense que se celebra en paralelo al Foro Económico Mundial. Su edición del 2026 acaba de dar el pistoletazo de salida.

En estos eventos se dan varios conjuntos de debates, encuentros y entrevistas centrados en temas de gran relevancia, como la sostenibilidad o la inteligencia artificial, en boca de todos.

Jony Ive (a la izquierda) y Sam Altman (a la derecha). OpenAI Omicrono

En él, ha estado presente el director de asuntos globales de OpenAI Chris Lehane, que mencionó en el evento que estos dispositivos serían clave en el crecimiento de la firma de Sam Altman en 2026.

Si bien no se ha comprometido a asegurar que este gadget se lanzará oficialmente este año, afirmó que OpenAI estaba "considerando algo para finales de 2026", aunque con ciertas reservas.

Por supuesto, Lehane no ha dado idea alguna sobre qué es este dispositivo. No ha especificado si es un pin, o si es un tipo de auricular. Sea como fuere, Lehane ha sido bastante reservado en los detalles.

Tal y como Axios muestra las declaraciones de Lehane, queda claro que se refería al gadget de IA y no a otro producto, como sería el lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial de última generación.

Jony Ive (a la izquierda) y Sam Altman (a la derecha). OpenAI Omicrono

Como decimos, la imposibilidad de usar la marca io por parte de la empresa de Ive ante los litigios recientemente establecidos y el estado económico de OpenAI estarían dificultando el lanzamiento del gadget.

Tanto es así que en noviembre, en una reciente entrevista tanto a Altman como a Ive, confirmaron que el producto tardaría al menos dos años en lanzarse al mercado.

Esto contrasta enormemente con Lehane, que casi ha deslizado la idea de que este dispositivo, de carácter "simple" y minimalista, aparecerá en algún momento de finales del 2026.

Los únicos datos que tenemos sobre este gadget son que se alejaría de lo visto por otras firmas, como Humane o Rabbit, siendo un pequeño dispositivo tremendamente sencillo.

Sam Altman, cofundador de OpenAI. Reuters | Mariia Shalabaieva Omicrono

Un rumor bastante peculiar, que apareció a finales del 2025, explicaba que este gadget se podría dar en tres formatos; un auricular para llevar encima o un lápiz especial que se podría usar en cualquier superficie.

Este lápiz nos permitiría dibujar en cualquier superficie y generar una imagen con nuestros garabatos, para introducir texto en cualquier sitio o generar diagramas. Sería un complemento al smartphone.

Está por ver si el peso de ChatGPT es suficiente para que este producto sea un éxito, o si por el contrario sufrirá el destino de los Rabbit R1 y Humane Pin: el fracaso más absoluto.