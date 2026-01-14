Las memorias RAM están tan caras que ya son objetivo de los ladrones: así ha sido el último golpe en una fábrica coreana

La incipiente crisis de la memoria RAM ya se está notando en España y amenaza con afectar a empresas tan grandes como Apple o Lenovo, que buscan sortear esta situación como pueden.

Clara muestra de ello la vemos en una publicación del portal de tecnología surcoreano Zod. En ella, un usuario denuncia un robo en una fábrica de varios módulos de memoria RAM.

Concretamente, se hicieron con nada menos que cuatro módulos de memoria Micron de 32 GB a 5.600 MHz. Y lo peor es que viendo en perspectiva el robo, tiene todo el sentido del mundo.

Un robo de memoria RAM en una fábrica

Desde hace unos meses hemos visto una auténtica escasez de chips de memoria que amenaza con afectar no solo a las memorias RAM, sino a prácticamente todos los dispositivos de consumo general.

De hecho, los fabricantes de teléfonos y ordenadores ya advierten que se vienen subidas de precios en 2026. Carl Pei, CEO de Nothing, ya lo avisó asegurando que la era de los procesadores baratos había acabado.

Memorias RAM. Manuel Jesús

Un suceso reciente denunciado por un usuario en Zod pone de manifiesto este problema. El usuario Harnack relata que un conocido suyo regenta una fábrica, presuponemos que de hardware.

Durante una cena de empresa, se enteraron que un ladrón había entrado en la oficina de diseño. No se habían llevado nada de valor del lugar, pero sí habían robado módulos de RAM bastante caros.

El ladrón había sustraído cuatro módulos de memoria RAM Micron CL46 de 32 GB a 5.600 MHz, o lo que es lo mismo, 128 GB de RAM en total. Lo había hecho rompiendo los cristales templados de los PC.

A fecha de escrito este artículo, hemos podido comprobar que los precios que rondan estos módulos en sus versiones DDR5 van desde los 480 hasta los 530 euros, dependiendo de la versión.

128 GB de memoria RAM.

Hasta los módulos más sencillos, de un único slot y sin disipador, cuestan actualmente 399 euros en España. Si asumimos que eran kits duales, el ladrón ha sustraído RAM por valor de casi 2.000 euros.

Kits que hace apenas unos meses costaban una fracción de estos costes. Sin ir más lejos, memorias de Corsair de 16 GB a 4.800 MHz cuestan lo mismo, unos 480 euros en España.

La cuestión va más allá. El usuario explica que firmaron un contrato especial de responsabilidad civil por compensación con la compañía de seguridad, por lo que no debería haber problema.

Pero sí, lo hay. Las memorias han subido mucho y muy rápido, dificultando el proceso. "Incluso el gerente de compensación tiene dificultades para procesar la petición de inmediato", lamentó el usuario.

Corsair Vengeance RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

El gran problema de las memorias RAM, además de su obvio sobrecoste, radica en que son productos idóneos para ser robados, por múltiples razones.

Los smartphones y otros productos tienen múltiples salvaguardas para ser localizados a la hora de ser sustraídos o en su defecto, quedar inutilizados en caso de que se produzca un robo.

Las memorias no tienen nada de eso. No tienen ningún sistema antirrobo, y no son inteligentes. Funcionan en cualquier placa, no tienen geolocalización y no requieren software de ningún tipo para usarse.

No hay ningún identificativo que certifique a alguien como dueño de esas memorias, y son tremendamente fáciles de vender, especialmente en la situación actual. De ahí que sean tan atractivas para los ladrones.