El iPhone 18 se filtra meses antes de su presentación: adiós a la Dynamic Island en los modelos Pro de este año

Acabamos de empezar el 2026 y ya tenemos los primeros rumores de unos iPhone 18 que tendrían la difícil tarea de superar a unos ya excelentes iPhone 17 que están siendo un exitazo en ventas.

Estas filtraciones siguen adelante y ha sido el filtrador Digital Chat Station el que ha sugerido un cambio drástico de diseño para estos iPhone, que modificarían su Dynamic Island.

No solo eso; ha dado detalles exactos de los tamaños y tecnologías que tendrían las pantallas de los iPhone 18, confirmando que toda la línea tendrá paneles a 120 Hz y con tecnología LTPO.

Los iPhone 18 tendrán nuevas Dynamic Island

El usuario ha explicado que los iPhone 18 se conformarán de cuatro modelos, siguiendo la estela de los iPhone 17: modelo base, iPhone Air 2, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

El iPhone 18 tendría un panel de 6,27 pulgadas, mismo tamaño que el del iPhone 18 Pro, mientras que el iPhone Air 2 tendría otro de 6,55 pulgadas. El mayor sería el iPhone 18 Pro Max con 6,86 pulgadas.

Dynamic Island en el iPhone 14 El Androide Libre

Si le suenan, no es algo extraño. Son exactamente los mismos tamaños de pantalla de los iPhone 17 e iPhone Air. Apple no haría cambios en los tamaños de los paneles de ninguna manera.

Lo mismo ocurre con los 120 Hz con tecnología ProMotion y los paneles LTPO. La clave de los cambios residiría en la Dynamic Island, que ya estaría sufriendo cambios apenas 4 generaciones después.

Este sistema se ha mantenido prácticamente inerte desde su presentación en los iPhone 14 Pro. Los modelos Air 2 y 18 tendrían la misma Isla Dinámica, mientras que los iPhone 18 Pro la recortarían.

Según Digital Chat Station, los iPhone 18 Pro disfrutarían de una nueva zona bajo la pantalla, sin incidir en más detalles exactos. Es decir, que toda la tecnología de Face ID se incluiría bajo el panel.

Dynamic Island Apple

Si nos ceñimos a lo que dice el usuario, Apple podría incorporar un sistema de Dynamic Island reducido, con un sensor de cámara único expuesto en la pantalla similar a lo que ocurre con los teléfonos Android.

El resto de la tecnología Face ID pasaría a situarse justo por debajo del panel. También se especula con la idea de que la Dynamic Island no desaparecerá, sino que se reducirá parcialmente.

Por supuesto, este nuevo diseño reservado a los iPhone 18 Pro sentaría las bases de los iPhone 20 o XX, que ya eliminarían cualquier recorte en el panel para ofrecer una experiencia de visionado total.