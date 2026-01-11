Una moto eléctrica para niños que te aguantará años: modifica su tamaño para 'crecer' con tu hijo en pocos segundos

España está en pleno auge de las motos eléctricas de alta gama. Los usuarios ya se deciden por modelos con cámaras y radares con IA o dispositivos futuristas que pueden recorrer miles de kilómetros en horas.

El portal New Atlas nos descubre una nueva moto eléctrica que además de estar orientada a niños, 'crece' con ellos. Se trata de la DIRT.E K3, y está diseñada para jóvenes de 4 a 10 años de edad.

La moto, de origen indio, revoluciona el concepto de las motos eléctricas con una plataforma de tamaño adaptable en varias posiciones. Así, dice su fabricante, la moto se adapta a la edad del joven.

La motocicleta que 'crece' con el niño

La DIRT.E K3 es una obra de la submarca de Hero Vida, pensada para vehículos eléctricos y dispositivos de movilidad urbana. A su vez, Hero es un fabricante proveniente de la India, con un gran nivel en el país.

Dicha motocicleta presume de un motor de 500 W, con una batería extraíble y recargable de 360 Wh. Dispone de 3 modos de conducción con 8, 16 y 25 kilómetros por hora de velocidad y presenta una autonomía de 3 horas.

DIRT.E K3. Vida Omicrono

El producto es inteligente. Se puede controlar con una aplicación para smartphones, que permite bloquear modos de velocidad concretos o imponer límites de velocidad a la propia motocicleta.

Obviamente es totalmente eléctrica y no requiere combustión alguna. Pese a su sencillez, puede soportar relativamente el agua y el polvo, por lo que es perfecta para rodar en entornos algo difíciles.

Vida explica que la DIRT.E K3 integra todo lo necesario para velar por la seguridad del menor. Algunas medidas van desde cables de conexión reforzados hasta frenos pensados para manos pequeñas.

Incluso tiene un sistema de apagado de emergencia mediante un cable especial que apaga totalmente el motor si el conductor sufre una caída inesperada y así evitar problemas. Solo cuenta, eso sí, con un único freno de disco hidráulico.

DIRT.E K3. Vida Omicrono

Por el resto de especificaciones, nos encontramos un peso total de apenas 22 kilos, ruedas con radios de 16 pulgadas y una estética que recuerda a las llamadas popularmente motocross vistas habitualmente en España.

La gracia de todo este sistema es su plataforma adaptable. El gran problema de comprar cosas para niños es que estos crecen y, en ocasiones, los útiles que adquirimos pasan a ser inútiles.

La moto, explica Vida, tiene una plataforma adaptable con un sistema de tres posiciones para 'cambiar' la talla de la DIRT.E K3. La moto cambia para adaptarse a tamaños pequeños, medianos y grandes.

Y es que con el sistema adaptable, la distancia entre los ejes de la moto y la altura del asiento se ajusta de tal forma que se abarcan tamaños de 450 mm, 548 mm y 625 milímetros. Eso sí, manteniendo la forma básica de la moto.

DIRT.E K3. Vida Omicrono

Por eso la horquilla de edad mencionada por Vida. La moto se puede otorgar a un niño de 4 años y luego adaptarla para que este pueda seguir usándola hasta los 10 años sin problemas.

Esto da lugar a una vida útil bastante más larga de lo habitual, con un rango que abarca los 6 años completos. Algo tremendamente beneficioso a la hora de pensar a largo plazo respecto al niño.

Precio y disponibilidad

La moto, exponen desde New Atlas, ha ganado varios premios de diseño, incluyendo el de Premio a la Innovación del CES 2026 y el de mejor diseño de Red Dot 2025. Todo ello a un precio de 69.990 rupias indias.

Esto al cambio son apenas 661 euros, lo que es una cifra irrisoria si tenemos en cuenta los precios que rondan las motos habitualmente pero no especialmente bajo si nos acordamos del mercado indio.