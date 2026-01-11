Así es el Laserabc A1, el proyector láser portátil más pequeño del mundo con el que montar auténticas 'raves' de luz

Los ciudadanos en España están virando a los proyectores en detrimento de los televisores. Sobre todo los portátiles, que nos otorgan la posibilidad de convertir dormitorios en cines completos con sus grandes características.

La compañía Laserabc ha presentado en Kickstarter el Laserabc A1, el denominado proyector láser portátil más pequeño del mundo. Un modelo que, al menos ahora, se puede adquirir por apenas 200 euros.

La firma habla de un proyector que pesa menos de un kilo, capaz de cubrir con su imagen superficies de hasta 100 x 100 metros y que está específicamente orientado a hacer shows de luz en cualquier lugar.

El proyector láser más pequeño del mundo

El Laserabc A1 se promueve en dos versiones: una que posee un láser RGB de 2 W y otra más potente, esta vez con un láser de 5 W. La clave está en su cuerpo, que incluso en la versión más potente, es ultra compacto.

Su variante de 5 W presenta una batería de 18.000 mAh, que además puede otorgar 4 horas de iluminación sin problema. Es compatible con los estándares de ILDA y el protocolo de iluminación DMX.

Laserabc A1. Laserabc Omicrono

Es importante destacar que no se trata de un proyector convencional, para ver películas o cosas así. Es un dispositivo para crear efectos visuales lumínicos mediante láser, para fiestas o espectáculos.

Mediante un sensor totalmente RGB, se pueden crear espectáculos de luz para DJs, fiestas, eventos y similares. También se puede usar para proyecciones creativas y crear patrones, textos, animaciones, etcétera.

El Laserabc A1 puede mostrar imágenes lumínicas a 200 metros de distancia con la ya mencionada cobertura de 100 x 100 metros, sin importar el tipo de superficie.

Incorpora dos modos; uno para mostrar líneas claras idóneas para hacer efectos y otro para ambientes, que logra iluminaciones más suaves en entornos oscuros. Tanto ILDA como DMX se logran a través de un puerto único.

Luces del Laserabc A1. Laserabc Omicrono

A través de la app para móviles o usando estos estándares, el creador puede usar una plantilla o crear la suya propia sin apenas esfuerzo. Tanto es así que se pueden unir varios proyectores para hacer efectos conjuntos.

Por si fuera poco, el Laserabc A1 se puede montar en trípodes o en superficies metálicas con su imán incorporado. No necesita conexión de ningún tipo, de nuevo, debido a su batería de 4 horas de duración.

El proyecto de micromecenazgo ha sido totalmente financiado. Entre sus dos versiones nos encontramos una sin batería incorporada, más compacta pero que requiere de un USB-C para funcionar.

En la caja se incluye una base magnética, un soporte de bola, un bloqueo de seguridad, una toma de corriente y un botón de parado de emergencia. La versión más básica asciende a los 204 euros en Kickstarter.

Laserabc A1. Laserabc Omicrono

La versión del Laserabc A1 con batería pasa a valer 255 euros, mientras que la versión de 5 W con batería sube a los 358 euros, con envíos proyectados para marzo del año que viene.