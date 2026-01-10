El módulo de cámara para convertir tu iPhone en una cámara profesional: botón de disparo, USB-C y más

Es un hecho que los iPhone 17 han resultado ser auténticas bestias para la grabación de contenido. En general los iPhone siempre han sido así, lo que ha generado la creación de numerosos gadgets para convertirlos en cámaras profesionales.

Uno de los tipos de gadgets más populares en este sentido son las fundas con grip. La firma PGYTECH tiene la suya propia para los iPhone 17, y son espectaculares para convertir estos teléfonos en auténticas mirrorless de gama alta.

Más que una funda convencional es un sistema completo de módulos, que transforman por completo nuestro teléfono. Además de añadir una empuñadura y botones de disparo, soporta un extensor de telefoto opcional.

El módulo para transformar tu iPhone

La propuesta recuerda enormemente a lo visto en los Xiaomi Ultra de últimas generaciones, que incluyen kits fotográficos tope de línea para sacarle todo el partido a las cámaras. Esta es prácticamente la misma idea.

La funda consta de varios módulos. El primero es el de la empuñadura lateral, que sirve para agarrar el teléfono. Presenta un botón de obturador, una palanca de zoom, un dial y un botón multifunción, así como una rosca de 3/4.

RetroVa Vintage Imaging Kit. PGYTECH Omicrono

A la hora de disparar con el sistema, obtenemos un control total de la exposición. Podemos controlar los valores ISO, velocidad de obturación y balance de blancos en una interfaz intuitiva, pero que bebe bastante de lo vintage y lo retro.

Por tener, tiene hasta una ranura de tarjetas microSD integrada junto a un puerto USB-C inferior. Este es un detalle, ya que recordemos que el grip se acopla directamente al USB-C de nuestro iPhone 17 bloqueándolo.

Otro punto importante es el de los filtros. PGYTECH añade más módulos a la fórmula, entre ellos un pequeño acople para enroscar filtros directamente a las cámaras del iPhone.

Otro módulo nos servirá para acoplar el teleobjetivo físico, el llamado Retrova 2.35X Master Telephoto Extender, que se ajusta directamente sobre el teleobjetivo, ya bueno de por sí, del teléfono.

RetroVa Vintage Imaging Kit. PGYTECH Omicrono

Según PGYTECH, se puede conseguir hasta 235 milímetros ópticos con este extensor y 470 mm digitales (equivalentes), extendiendo el rango a unos impresionantes 2.350 milímetros.

El módulo como tal consta de 3 grupos ópticos de 13 elementos, confeccionados con cristal óptico premium que proporcionan una distorsión mínima de alrededor de un 2%.

PGYTECH también ha incluido en este sistema un acabado vintage con looks y aspectos fotográficos que evocan la época de los sistemas analógicos y que exprimen todo el potencial del iPhone en cuestión.

El sistema, llamado RetroVa Vintage Imaging Kit, aún no está disponible para su compra. Se lanzará próximamente en Kickstarter, aunque sin fecha fija aún. Podremos apuntarnos a sus alertas en la web