El estuche de herramientas definitivo: modular, con infinidad de bolsillos y resistente a todo lo que le eches

Nuestro día a día se ha vuelto tan complicado y tan ajetreado en España que son cada vez más los que optan por gadgets especiales que, entre otras cosas, nos permiten transportar muchos objetos sin apenas esfuerzo con ingeniosos diseños.

Si es usted un usuario que lleva cosas del día a día en un estuche y quiere uno bien organizado, entonces el modelo de PD EDC es el idóneo, gracias a sus espacios organizados para todos nuestros útiles.

Se trata de un estuche que se abre en formato 'concha' y que en su interior esconde una plétora de compartimentos con un set de organización que va desde bolsillos internos hasta pequeños espacios para guardar todas nuestras cosas.

El estuche definitivo para guardarlo todo

Cuando abrimos el Vault-M2 EDC, nos encontramos un espacio modular que se abre en el eje central. En esta 'pirámide' de tela nos encontramos con todos los bolsillos, espacios y asas del interior del estuche.

La idea es que este diseño de concha, que mantiene el estuche recto en superficies planas, nos permite ver todos los objetos en un mismo espacio sin necesidad de andar rebuscando entre recovecos.

Vault-M2. PD EDC Omicrono

Junto a estos espacios, el Vault-M2 EDC presenta un diseño de aletas de retención que mantienen el espacio central totalmente bloqueado en su lugar. También sirven para mantener todos los objetos en su interior.

La compañía habla de bolsillos especiales, presillas elásticas, compartimentos de malla con cierre y cremalleras, entre muchos otros. Podremos guardar, dentro de unos límites, prácticamente cualquier cosa dentro.

USBs, pequeños blocs de notas, navajas, herramientas multiusos, bolígrafos, llaves, pequeños gadgets, medicinas... Todo bien organizado en un espacio dividido de forma coherente y práctica.

Un aspecto interesante es que todos estos paneles son modulares. Todos los Vault-M2 incluyen paneles modulares que se pueden montar en varias disposiciones. Hay hasta 6 versiones distintas con todo tipo de configuraciones.

Las versiones del Vault-M2. PD EDC Omicrono

A esto debemos sumarle que cada uno de los paneles tiene hasta 5 capas de materiales para hacerlos increíblemente resistentes. Incluso el estuche tiene en su parte exterior espacios aderezados con un acabado en velcro.

Obviamente, el estuche se puede acoplar a cualquier lugar mediante correas y enganches, ya sea a mochilas, chaquetas, etcétera. PD EDC promete, además, resistencia al agua y al polvo en este Vault-M2.

Se podrá comprar en un modelo básico de 235 x 195 x 90 milímetros y una versión más grande, de 325 x 235 x 100 milímetros, ambos con varios acabados distintos. Además, el proyecto ya ha sido financiado.

PD EDC promete envíos de este producto para abril del 2026. Las ofertas nos permitirán llevarnos los dos estuches por 114 euros, aunque podremos hacernos con el modelo base por apenas 57.