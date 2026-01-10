Así es el AT-LP7X de Audio Technica, su nuevo tocadiscos totalmente manual equipado con transmisión por correa

La música digital ha encontrado un inesperado contrincante en 2025 —además de la IA—: la música analógica. Los tocadiscos han vuelto a ser tendencia y Audio Technica es consciente de ello.

La firma de audio, responsable de varios modelos de tocadiscos de altas capacidades semiautomáticos y minimalistas, ha vuelto a las andadas con el AT-LP7X, un giradiscos totalmente manual.

Este es un modelo de giradiscos manual, con transmisión por correa y que vuelve a los orígenes del sonido analógico, para los más puristas de los vinilos que requieren una precisión sonora profunda.

El nuevo tocadiscos manual de Audio Technica

El AT-LP7X es un tocadiscos acabado en negro mate, que está conformado por una base de MDF (un tablero de fibra de densidad media) rematado con un plato acrílico de 20 milímetros de grosor.

Este plato se encarga de reducir la resonancia y la vibración, reduciendo al mínimo la transmisión del ruido mecánico y las oscilaciones para que el vinilo se escuche a la perfección en todo momento.

Audio Technica AT-LP7X. Audio Technica Omicrono

Audio Technica también ha implementado en este AT-LP7X un brazo de aluminio con forma de J inspirado en los modelos ya clásicos de la firma que datan de las décadas de los años 60 y 70.

Prueba de ello está en su cardán de doble eje, con cojinetes de precisión especializados para ofrecer un seguimiento claro de baja fricción y estabilidad a la hora de reproducir el vinilo en cuestión.

El AT-LP7X presume además de una cápsula AT-VM95E, con la que viene premontado sobre un cabezal AT-LT10. Según la compañía, esta combinación afianza una necesaria separación entre canales.

Por si fuera poco, el tocadiscos presenta una distorsión muy baja y una mayor flexibilidad, debido a que la aguja se puede actualizar con cualquier modelo de la serie VM95 que Audio Technica dispone.

Audio Technica resalta aspectos como el control antideslizamiento y el contrapeso adicional que se conjuntan con un ajuste del ángulo de seguimiento vertical que consigue una mayor compatibilidad con cápsulas y cabezales.

El AT-LP7X puede reproducir discos de vinilo de 33 1/3 a 45 revoluciones por minuto apoyándose en un sistema de sensor óptico de velocidad y en una montura de motor con amortiguación contra vibraciones.

Por último, hace acto de presencia un preamplificador fonográfico conmutable integrado, que admite cápsulas MM y MC. Hasta los pies del tocadiscos tienen aislamiento con muelle.

Si así lo queremos, además del contrapeso secundario de 16 gramos incluido en la caja, podemos adquirir por separado un contrapeso secundario más grande de 32 gramos para usar combinaciones de cápsulas y cabezal de hasta 28,5 gramos.

Precio y disponibilidad

El Audio Technica AT-LP7X está disponible en España desde el día 7 de enero, a un precio para el público de 799 euros, quitando por supuesto los accesorios adicionales ya mencionados.