Apple estaría preparando un iPhone Air todavía más delgado y fino para celebrar el 20º aniversario de sus teléfonos

Desde que se lanzara el espectacular iPhone Air, los usuarios han puesto la mirada tanto en el iPhone del 20º aniversario como en los futuros plegables de Apple, que beberán de este móvil ultradelgado.

Pese al futuro incierto de estos teléfonos ultrafinos, surgen rumores sobre un futurible iPhone Air de segunda generación que además llegaría en conjunto con los iPhone 20 del año 2027.

Según el medio coreano The Elec, Apple lanzaría un iPhone Air todavía más delgado a tiempo para la llegada del iPhone que homenajeará los 20 años de existencia de los móviles de Apple.

Un iPhone todavía más ultradelgado

El portal explica que Apple podría aplicar la conocida como tecnología de filtro de color en encapsulación (CoE), dispuesta a tenor de la creciente demanda de paneles OLED en smartphones.

Los paneles OLED estándar usan láminas polarizadoras que reducen los reflejos de la luz ambiental y mejoran la visibilidad de estas pantallas en entornos al aire libre, al menos sobre el papel.

Estas láminas bloquean parte de la luz emitida por los píxeles de la pantalla, obligando a subir el brillo y forzando a un mayor consumo energético. La tecnología CoE cambiaría este panorama.

Y es que con la tecnología CoE se sustituye el polarizador por un filtro de color integrado directamente sobre la capa de encapsulación de la pantalla, usando por el camino un componente adicional: el Pixel Define Layer (PDL).

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Los beneficios directos son claros: se consigue una mayor cantidad de luz, se reduce el estrés mecánico en pantallas plegables y se logra una gama de colores más amplia.

En el caso de los iPhone Air 2, la tecnología CoE tiene un beneficio adicional: paneles más delgados, perfecto para móviles ultrafinos y plegables como los que prepara Apple.

La idea, citando fuentes de cadena de suministro, sería lanzar un iPhone Air 2 con CoE en el año 2027, aunque de momento esta idea se encuentra en una fase exploratoria.

Tanto es así, que la decisión final de incorporar estos iPhone se tomará "en el tercer trimestre de este año". En caso de producirse, estos iPhone integrarían todavía más novedades tecnológicas.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Por otro lado, los rumores apuntan a que Apple ajustaría el calendario de lanzamientos para saltarse los iPhone 19 en 2027 y ofrecer un modelo único que homenajease el lanzamiento del iPhone original en 2007.

Algo muy similar a lo que hizo Apple en 2017 con el recordado iPhone X, que integró un diseño rompedor que ha sentado las bases de la telefonía actual, incluso en nuestros días.

El motivo de este salto numérico se basa en dos factores: la familia de los iPhone Xs, Xs Max (y Xr) y la ausencia de los iPhone 9, ya que Apple saltó de los iPhone 8 a los iPhone X.

Los iPhone 20 (o iPhone XX, según algunos rumores) serían los teléfonos más avanzados de Apple, ya que incluirían Face ID bajo la pantalla y bordes hechos enteramente de cristal.

Imagen conceptual de un iPhone de cristal. Manuel Fernández usando ChatGPT Omicrono

Los rumores, aunque tempranos, dibujan un teléfono que favorecería la ilusión de un teléfono único, confeccionado en una única pieza de vidrio que sin duda rompería todos los moldes.

Así, Apple podría dar a conocer este año sus plegables y en 2027, los iPhone 20 y este supuesto iPhone Air 2. Si no se cancela en este mismo año, por supuesto.