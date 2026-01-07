El robot Atlas de Boston Dynamics, listo para trabajar: así es su nueva versión empresarial con la IA de Google

Los robots humanoides prometen ser tendencia en hogares y en empresas, y no son pocas las firmas que aspiran a producir las versiones finales de sus propios equipos.

La nueva versión eléctrica de Atlas, el famoso robot de Boston Dynamics, ha logrado este mismo objetivo. La startup ya ha anunciado la versión de producto para empresas de este dispositivo.

Un robot humanoide que promete una mayor versatilidad en entornos industriales de amplia escala y una automatización promovida gracias sistemas de inteligencia artificial avanzados y otras ventajas.

El robot Atlas alcanza su forma final

En abril del 2024, Boston Dynamics copó titulares con la renovación de Atlas, el famosísimo robot humanoide que había protagonizado algunos de sus vídeos más virales.

Dicha versión abandonaba el sistema hidráulico establecido hasta ahora y apostaba por un cuerpo totalmente eléctrico, apoyado en la inteligencia artificial más avanzada.

Atlas, de Boston Dynamics. Boston Dynamics Omicrono

Tiempo después se pudo ver a esta nueva versión de Atlas, en sus fases preliminares, mostrando sus capacidades en algunos vídeos recientes. Hace unos días, se pudo ver a modelos finales en una fábrica de Georgia.

Ahora en nuestros días, esta versión ha alcanzado su variante de producto, orientado tanto a tareas industriales repetitivas como a entornos que requieran exigencias físicas directas.

Atlas pretende ser la solución empresarial para la nueva realidad de robots industriales, que han abandonado su posición como modelos aislados para ser sistemas escalables.

Sistemas que prometen ser seguros e integrados en procesos reales, lejos de entornos controlados y limitados, y que comenzarán a producirse en masa próximamente.

Atlas, de Boston Dynamics. Boston Dynamics Omicrono

Y es que Boston Dynamics ha anunciado algo con lo que Elon Musk lleva soñando años con su Optimus: una producción de miles de robots al año mediante una nueva fábrica que se construirá próximamente.

Como no podía ser de otra forma, Hyundai será el primer cliente que adopte a estos nuevos Atlas, afianzando una implementación que ya comenzó su andadura el año pasado.

La versión de producto de Atlas mide 1,9 metros de alto y posee un alcance de 2,3 metros. Puede funcionar de forma simultánea en entornos similares a los de su equipo y en entornos donde "no debería" operar.

Puede realizar levantamientos repetidos de hasta 30 kilos reduciendo el riesgo de lesiones laborales para el personal y eliminando la tensión ergonómica adicional.

Atlas, de Boston Dynamics. Boston Dynamics Omicrono

Al ser un robot, Atlas dispone de un sistema de seguridad a bordo que le permite detectar vehículos y personas en lugares de trabajo ampliamente concurridos.

Además, el dispositivo está diseñado para compartir su ubicación con personas y otros robots, lo que según la startup maximiza la flexibilidad y la productividad.

Por ejemplo, si un operario humano pasa cerca de un robot que está realizando una tarea concreta, Atlas se detiene y espera a que este pase para evitar problemas.

Por si fuera poco, el robot tiene un acolchado externo que minimiza los puntos de presión para que personas cercanas no tengan problemas a la hora de pasar cerca de estos equipos.

Atlas, de Boston Dynamics. Boston Dynamics Omicrono

Respecto a un uso típico, Atlas puede operar por unas cuatro horas e incluso intercambiar sus baterías de forma totalmente autónoma, en apenas unos 3 minutos.

Es decir, que el robot puede funcionar de forma total y continua, por 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso alguno. Similar a lo que permitía el Walker S2 de UBTech.

Boston Dynamics promete que la entrada de 110 Vo 220 V de Atlas "evita la necesidad de recableado o costosos armarios eléctricos y maximiza la vida útil de la batería".

Como ya pudo averiguar la CBS recientemente, Atlas puede operar de varias formas, con controladores externos o con dispositivos de realidad virtual.

Atlas, de Boston Dynamics. Boston Dynamics Omicrono

Sin embargo, su gran baza es la inteligencia artificial que le permite funcionar de forma autónoma. Entra en juego su reciente asociación con Google DeepMind, por ejemplo.

El acuerdo que alcanzaron Boston Dynamics y DeepMind implicaba el uso de los modelos básicos de Gemini Robotics en las nuevas flotas de robots Atlas preparadas para estos entornos.

Con esto en mente, la startup asegura que el robot podrá realizar numerosas aplicaciones en almacenes y fábricas, "incluyendo la secuenciación de piezas, el control de maquinaria, el cumplimiento de pedidos y más".

Una vez que Atlas aprende una nueva tarea, este puede aplicarse a una flota completa de Atlas, evitando tener que reentrenar a cada robot por separado.

Atlas en la fábrica de Georgia. 60 Minutes Omicrono

El software de Atlas es escalable a nuevas aplicaciones y funcionalidades y su hardware está diseñado con las sucesivas actualizaciones y la longevidad en mente.

No es para menos; el robot está protegido con clasificación IP67. Así, el robot puede ser limpiado y rociado para un mayor mantenimiento incluso en entornos sucios.

Boston Dynamics también detalla que se ha reducido el número de motores usados para eliminar la complejidad y que se pueden reemplazar las extremidades del robot en apenas cinco minutos.

"Cada pieza de hardware de Atlas se diseñó para reducir los puntos de fallo y facilitar las actualizaciones", expone la propia empresa en su comunicado.

Atlas en la fábrica de Georgia. 60 Minutes Omicrono

Junto a Atlas se encuentran otras soluciones robóticas de Boston Dynamics, como son Spot y Stretch. Juntos conforman un porfolio de robots que abarcan varias áreas industriales.

Mientras que Spot se centra en la inspección, Stretch se enfoca en la logística, siendo Atlas el pilar perfecto para la manipulación en entornos industriales.

Cabe aclarar que ni Hyundai ni Boston Dynamics han establecido la idea de sustituir completamente a trabajadores humanos, sino que pretenden encajar estos robots en flujos de trabajo existentes colaborando con personas.