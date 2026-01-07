Roborock sorprende con un robot aspirador con ruedas y patas capaz de subir escaleras para limpiar por toda la casa

Ya ha dado comienzo la Feria de Electrónica de Consumo (CES) del 2026 con productos que próximamente veremos en España. Roborock ha sido la siguiente en mover ficha.

La misma compañía que hace poco se convirtió en el patrocinador global del Real Madrid, acaba de sorprender con el primer robot aspirador con ruedas y patas del mundo.

Un robot que promete ser capaz de subir escaleras y pendientes para no limitarse simplemente a plantas únicas, y que promete ser el comienzo de una nueva tendencia en este sector.

El primer robot con ruedas y patas

Se trata del nuevo Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo que no se limita a las ruedas e integra un par de patas para subir escaleras.

La idea es que este dispositivo, que dispone de una arquitectura híbrida entre ruedas y patas, pueda subir obstáculos que hasta ahora los robots aspiradores no podían sortear.

Roborock Saros Rover. Roborock Omicrono

El Saros Rover integra un doble conjunto de ruedas que también sirven como patas y que, según la firma, se encargan de proporcionar "alcance, elevación y altura".

Concretamente, las patas imitan el movimiento que los humanos hacemos para subir escaleras, en este caso subiendo cada una de las ruedas-patas para subir los escalones.

No sirven solo para subir escaleras; según Roborock, el Saros Rover también puede saltar, realizar giros ágiles, cambios de dirección y paradas repentinas.

En este sentido, juegan un papel clave algoritmos de inteligencia artificial combinados con sensores de movimiento que proporcionan al Rover información sobre su entorno en 3D.

Roborock Saros Rover. Roborock Omicrono

Si bien las posibilidades van mucho más allá, el Rover se postula como un robot idóneo para varias plantas, ya que mientras sube por las escaleras, limpia cada peldaño.

Pero la cosa no solo va de escaleras. El robot también puede adaptarse a varios tipos distintos de superficies no planas, como escaleras curvas, escaleras alfombradas, etcétera.

El Rover Saros de Roborock no ha venido solo. La compañía ha aprovechado para dar a conocer sus robots aspiradores para inicios de este año, con nuevas adiciones a sus gamas.

Estos son los Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic y Qrevo Curv 2 Flow, siendo los dos primeros los modelos que revelan al mundo estas nuevas renovaciones.

Roborock Saros 20. Roborock Omicrono

Mientras que los Saros 20 mejoran los sistemas de IA de su plataforma StarSight 2.0 —de hecho, puede reconocer hasta 201 objetos, por ejemplo—, los Sonic incorporan nuevos sistemas de navegación.

Los Saros 20 Sonic incorporan el sistema RetractSense, que consigue un cuerpo mucho más delgado de 7,98 centímetros y un sistema de fregado VibraRise 5.0, con una mopa sónica incluida.

Esa mopa, dice Roborock, friega 4.000 veces por minuto, aprovechándose del nuevo motor HyperForce incluido en ambos modelos de 35.000 Pa.

Junto a los Saros 20 Sonic, la firma ha dado a conocer su Roborock Curv 2 Flow, el primer robot aspirador de la empresa equipado con rodillos.