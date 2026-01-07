Las Meta Ray-Ban Display no paran de mejorar: son tal éxito que la compañía ha tenido que restringir las ventas

Allá por septiembre del 2025, Meta revolucionó el mercado de los wearables con sus Ray-Ban Display, sus primeras gafas con pantalla integrada. Ahora, las está mejorando.

En el contexto de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026, los de Zuckerberg han lanzado una plétora de actualizaciones y mejoras para sus gafas, centradas en la IA.

No solo eso; han dado datos respecto a un lanzamiento internacional en varios países del territorio europeo que ha sido paralizado, debido a la amplísima demanda de las gafas.

Las gafas de Meta mejoran

Las novedades de Meta respecto a sus gafas se han centrado sobre todo en software y en inteligencia artificial, los puntos clave de las Meta Ray-Ban Display.

La primera y más importante es la función Teleprompter, que es casi autoexplicativa. La idea es que el usuario pueda ver notas y guiones mientras habla, en la pantalla.

Función de Teleprompter. Meta Omicrono

Básicamente, la pantalla de las gafas puede mostrar comentarios ya preparados, guiones y demás en forma de texto, para poder realizar presentaciones profesionales sin desviar la mirada.

Es decir, los usuarios tendrán una suerte de teleprompter pero en sus gafas. Solo hay que copiar y pegar las notas en el smartphone y las gafas las mostrarán en forma de tarjetas.

También se lanzará una nueva función de escritura a mano, usando la Neural Band, el dispositivo de muñeca que sirve para interactuar con las Ray-Ban Glasses.

Usando el dedo y cualquier superficie, el usuario podrá escribir lo que quiera. Las gafas transcribirán estos movimientos con la Neural Band en mensajes o en sugerencias de respuestas.

Meta Ray-Ban Display Meta Omicrono

El objetivo es que el usuario pueda escribir lo que desee mandar a un usuario en cualquier momento, sin dejar de ver aquello que está viendo y sin tener que coger el móvil.

Desgraciadamente, esta función solo estará disponible en inglés y estará limitada a Estados Unidos, sin fecha clara de despliegue en otros idiomas.

Sin embargo, el anuncio más relevante de Meta implica la colaboración con los equipos de investigación de la Universidad de Utah, aprovechando la Neural Band.

Según la empresa, este acuerdo buscará evaluar dispositivos portátiles de muñeca para personas que presenten diferentes niveles de movilidad en las manos.

Imagen filtrada de la segunda generación de las gafas Ray-Ban de Meta UploadVR Omicrono

Lo que pretende Meta es conseguir evaluar dispositivos el uso de la Neural Band y otros dispositivos para establecer controles e interacciones con interfaces para estas personas.

Lo harán midiendo las señales eléctricas de los músculos de la muñeca para traducirlas a señales digitales completas y diseñando gestos personalizados para controlar otros dispositivos.

Adiós a la expansión internacional

Un problema que han tenido las Meta Ray-Ban Display, irónicamente, ha sido su inesperado éxito. Y es que este es un producto calificado como 'pionero' por la empresa.

Esta condición establece que inventario de estas gafas dista mucho de ser extenso, dada la cantidad de tecnología e innovación que aglutina.

Las listas de espera para conseguir unas gafas de Meta están extendiéndose "hasta bien entrado 2026", debido a una "demanda sin precedentes" que se conjunta con un "inventario limitado".

Ray-Ban Meta Headliner (Gen 2) Meta Omicrono

Por ende, Meta se ha visto obligada a pausar la expansión internacional del lanzamiento de las gafas para países como Canadá, Italia, Francia o Reino Unido, planificada para inicios del 2026.