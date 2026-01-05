La sorprendente agilidad de este robot humanoide chino: patadas aéreas de kung-fu capaces de reventar sandías

Entre todas las firmas robóticas que sorprenden en España, la que más destaca es Ugreen. Sus demostraciones de robots haciendo kung-fu o realizando movimientos imposibles arrasan en Internet.

Su último vídeo no es para menos, ya que la compañía ha publicado un metraje bastante impresionante sobre un robot humanoide prototípico que presume de una movilidad y fuerza extraordinarias.

El vídeo, de apenas unos segundos, revela un modelo humanoide de Unitree lanzando patadas voladoras, reventando sandías y moviendo con una sola pierna nada menos que 60 kilos de peso.

El robot Unitree que presume de fuerza

"Day Training" es el último vídeo promocional de Unitree, que muestra las capacidades de un modelo muy semejante al conocidísimo G1 de la compañía, pero con un rostro humanoide.

En estos 32 segundos podemos ver hasta tres situaciones muy reveladoras: una patada voladora próxima a un operario de Unitree, una patada giratoria a una sandía colgada en un techo y el movimiento de sacos de arena.

Unitree Humanoid Robot Daily Training 🥳

Have you exercised today? How about training together with a robot?

Please use robots in a friendly and safe manner, and keep a safe distance. pic.twitter.com/RCltImbkAU — Unitree (@UnitreeRobotics) January 4, 2026

El primero es autoexplicativo. Como ha ocurrido en otras tantas demostraciones de la compañía china, un robot realiza movimientos de pelea muy complicados para un robot. Además de extremos, por supuesto.

El siguiente no necesita apenas explicación; con un movimiento giratorio, el robot destroza por completo una sandía colgada del techo, demostrando la potencia de golpe que poseen estos dispositivos.

El último nos permite ver al robot moviendo con una simple patada varios sacos de arena, pasando de 30 kilos a nada menos que 60. Otra prueba más de la fuerza del robot en cuestión.

Unitree recuerda en el metraje que esta es una prueba de carácter extremo, y que en ningún caso pretende motivar a los usuarios a perpetrar actos similares. Estos son escenarios controlados con la seguridad en mente.

Captura de la demostración de Unitree. Unitree Omicrono

"Siempre hemos hecho énfasis en la seguridad y en la información de seguridad de nuestros productos", expone una Unitree que ha aclarado en múltiples ocasiones que estos tests se dan en situaciones controladas al milímetro.

Aunque Unitree no ha confirmado nada de esto, queda claro que el entorno ha sido gestionado por completo por Unitree y que estas tareas han sido ya coreografiadas para que el robot las realice sin problema.

Estas demostraciones están convirtiéndose en la ventana por la que los usuarios observan los avances en materia robótica actual, aglutinando grandes niveles de tracción en redes sociales.