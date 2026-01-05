El robot Atlas de Boston Dynamics por fin se prueba en entornos reales: ya trabaja en fábricas de Hyundai

Hace unos años, los robots de Boston Dynamics arrasaban en Internet y hacían temer a muchos en España por un futuro diatópico. Las versiones actualizadas de estos modelos ya trabajan en fábricas.

En 2024, Boston Dynamics actualizó de forma sorprendente a su robot Atlas, el robot humanoide que había copado los vídeos virales de su pasada época, pasando de un modelo hidráulico a uno eléctrico.

Un reportaje de la CBS muestra la forma en la que Hyundai, fabricante automovilístico y accionario mayoritario en la startup ha integrado por fin estos robots Atlas en sus fábricas, en entornos reales de cadenas de suministro.

Atlas ya trabaja en factorías de Hyundai

El portal explora la implementación de los robots actualizados Atlas en una de las fábricas más recientes de la compañía surcoreana, ubicada en Georgia (Estados Unidos). Su primera prueba real.

Esta era la primera vez que este dispositivo opera en un entorno real, junto a operarios humanos y en una situación de trabajo real. En total, hay ubicados más de 1.000 robots en esta fábrica, junto a otros 1.500 humanos.

Meet Atlas: 5 feet, 9 inches, 200-pound AI-powered humanoid created by Boston Dynamics. It has learned to crawl, walk, run, and dance autonomously. https://t.co/nLtymEbQts pic.twitter.com/Epuxh40TyX — 60 Minutes (@60Minutes) January 5, 2026

Lo más llamativo es que en esta prueba, Atlas estaba trabajando de forma autónoma, aunque con supervisión humana completa y valiéndose de un sistema de IA que le permitía aprender.

Mientras que se supervisan las labores de los robots, Boston Dynamics establece una serie de sistemas de aprendizaje para adaptar el robot a estos entornos, siendo uno de ellos el uso de visores de realidad virtual para controlarlos.

Estos controlan directamente a Atlas guiando sus extremidades en cada uno de los pasos de la tarea a realizar. Esto sirve para que el robot, equipado con hardware de IA, aprenda de estas pautas.

La idea, dijeron expertos de Boston Dynamics, era que la realización de las tareas pudiera generar ciertos datos usables para entrenar modelos de IA que posteriormente se implementarían en Atlas.

Atlas en la fábrica de Georgia. 60 Minutes Omicrono

A esto le sumamos que Atlas, gracias a su plétora de cámaras y sensores, puede ver el entorno en el que está situado y descubrir la forma en la que este mundo físico opera, para adaptarse a él.

Robert Playter, CEO de Boston Dynamics y responsable directo del desarrollo de robots humanoides dentro de la startup, reveló que además de las cámaras, estaban presentes sensores térmicos y acústicos.

Por ejemplo, Atlas incorpora un conjunto de sensores en su parte trasera, dispuesto para recopilar datos respecto al estado de la fábrica en la que está trabajando, y que optimiza su flujo de trabajo.

Los ensayos a los que está siendo sometida esta nueva versión de Atlas incluyen pruebas limitadas en la planta de fabricación centradas sobre todo en tareas repetitivas, como la manipulación de materiales y piezas.

Atlas en la fábrica de Georgia. 60 Minutes Omicrono

Y es que desde Boston Dynamics afirman que las versiones hidráulicas de Atlas estaban limitadas en su autonomía. Dependían de algoritmos de movimiento que eran creados por ingenieros y aplicados posteriormente.

Gracias a los avances de Atlas, es posible grabar movimientos humanos con personal humano y llevarlos al robot, donde estos se adaptan a la estructura de Atlas. No copia movimientos; aprende a reproducirlos.

El portal también cita otro de los sistemas de aprendizaje automático de Atlas. Consiste en usar un traje de captura de movimiento tremendamente útil para registrar todo tipo de movimientos.

Al mismo tiempo, los ingenieros desarrollan miles de modelos digitales del propio Atlas y los exponen a condiciones que pueden ser problemáticas para ellos para que puedan aprender.

En estas simulaciones, las versiones digitales aprenden los movimientos capturados previamente. Cuando los Atlas aprenden una habilidad concreta, se integra en el sistema de control del Atlas real.

El robot Atlas, incorpora importantísimos avances en software e IA respecto a la versión pasada. Su cuerpo de 90 kilos de peso y 1,75 metros de alto abraza un sistema electrónico en detrimento del hidráulico de la versión anterior.