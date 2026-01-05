Elon Musk promete un milagro con Neuralink: "Es posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo"

Quizás le suene Neuralink, la compañía de neurotecnología de Elon Musk que copó titulares gracias no solo a sus avances en materia de implantes sino respecto a sus polémicas en el trato de animales en sus experimentos.

Tras probar sus primeros implantes cerebrales en humanos y realizar grandilocuentes promesas sobre pruebas con brazos robóticos, Musk ha ido más allá: promete devolver la movilidad total a cuerpos afectados.

En unas escuetas publicaciones, Musk aseguró estar bastante seguro de que sus implantes cerebrales con interfaces cerebro-computadora podrían restaurar la función corporal total de un individuo.

Neuralink y las promesas de Musk

Neuralink ha estado muy ocupada estos días. Hace escasos días y con el comienzo del año 2026, la compañía anunció que su implante Blindsight para devolver la visión a personas afectadas estaba avanzando.

Concretamente, agradeció a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que en septiembre de 2024 otorgase al implante visual la designación de "dispositivo innovador".

I am confident at this point that restoring full body functionality is possible with @neuralink https://t.co/IAVfx5ibdv — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026

Pocos días después de este anuncio, Musk citó un vídeo en el que hablaba sobre la idea de restaurar la funcionalidad corporal total usando implantes cerebrales de Neuralink.

"Estoy seguro de que es físicamente posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo", aseguró el magnate. "Neuralink puede ayudar a conectar las comunicaciones desde la corteza cerebral [...]", añadió.

El implante podría conectar estas comunicaciones desde la corteza, "más allá del punto del cuello o la columna vertebral donde los nervios están dañados". Una tecnología que fue anunciada, recordemos, en 2022.

Es, dice Musk, "un puente de comunicaciones, para enlazar las comunicaciones" entre las zonas afectadas. "Es un problema técnico muy difícil, pero desde un punto de vista físico, es posible".

Montaje con el primer paciente de Neuralink y el chip. Neuralink Omicrono

A esta afirmación se le sumó otra todavía más clara. "Confío en que en este punto restaurar la funcionalidad corporal total es posible con Neuralink",en casos de usuarios afectados en la médula espinal.

Musk se refiere al implante cerebral anunciado en 2022 que ya está presente en una docena de pacientes. Blindsight, por su lado, busca devolver la visión a personas con problemas asociados.

La idea de Blindsight es la de "generar percepción visual mediante la activación de las áreas cerebrales responsables de la función visual", usando una cámara para capturar imágenes del entorno y enviar esas imágenes al cerebro.

En palabras de Neuralink, el implante serviría, otra vez, como puente de conexión entre el ojo y el cerebro; el implante recoge estas imágenes y las transmite al cerebro, imitando la forma en la que se produce la visión normal.

El implante de Neuralink. Neuralink Omicrono

Y es que la retina convierte la luz en señales eléctricas que luego el cerebro se encarga de procesar, interpretando por el camino todas estas señales para crear lo que nosotros consideramos como el mundo que vemos.

Musk también ha prometido la producción a gran escala de sus dispositivos con interfaces cerebro-computadora y la adopción de un proceso quirúrgico que instalará los implantes de forma totalmente automatizada para este año.