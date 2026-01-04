Adiós a los reventones en las 'mountain bike': este inserto es perfecto para los recorridos más duros en la montaña

Si es usted un aficionado al ciclismo y a las mountain bike, estará al tanto de las últimas innovaciones en este mercado, con modelos hechos en España que protagonizaron los juegos de París y dispositivos de lujo tan caros como un coche.

Los más especializados, sin embargo, suelen optar por los llamados insertos para neumáticos especialmente diseñados para estas bicicletas, que se sitúan entre la llanta y la cubierta, dentro del neumático.

La compañía Odyssey ha ideado el OPTIS, un inserto para neumáticos sin cámara totalmente ajustable y que promete no solo un agarre óptimo para el suelo, sino que previene los reventones en neumáticos.

El inserto perfecto para neumáticos

Primero, debemos entender cómo funcionan los insertos. Estos elementos se sitúan dentro de los neumáticos, y están diseñados como una suerte de amortiguadores internos para las ruedas.

Además de absorber impactos, evitan que la llanta golpee directamente el suelo, manteniendo la forma del neumático cuando este pierde la presión. También previenen pinchazos y mejoran el agarre y la tracción.

Inserto de OPTIS.

Por otro lado están las cubiertas tubeless, neumáticos diseñados específicamente para usarse sin cámara y que se sellan directamente contra la llanta. Son muy populares entre los usuarios de mountain bikes.

Usualmente, las cubiertas se encajan de forma estanca en la llanta y se añade líquido sellante, que tapa los pinchazos. El aire queda contenido sin cámara, lo que permite correr con menos presión.

El problema es que dichas cubiertas requieren de mantenimiento y presentan debilidades estructurales, que implican pinchazos potenciales si la presión del aire se reduce.

Por otro lado, estas cámaras pueden salirse de la llanta si se exponen a golpes fuertes, lo que causa un problema todavía mayor. De ahí que se usen insertos, hechos de espuma en la mayoría de modelos.

Inserto de OPTIS. Odyssey Omicrono

El inserto OPTIS pretende solucionar varios de estos problemas, Para empezar, el inserto rellena exactamente la misma parte del neumático que un inserto tradicional, pero en un formato de cámara inflable.

Es decir, que se aleja de los insertos de espuma sólida que se usan de forma habitual, optando por una cámara de aire hecha en TPU. Tanto el OPTIS como el neumático se inflan por separado.

La idea es que OPTIS presiona el neumático contra la llanta, evitando que se formen huecos y conformando una protección contra reventones totalmente garantizada.

Además, este inserto se infla a una presión mayor que la del neumático. Así, se mantiene el soporte del neumático y se consigue que el volumen principal se mantenga a una presión más baja para favorecer el agarre.

Insertos de OPTIS. Odyssey Omicrono

Esta mayor presión ayuda a proteger el neumático contra impactos y reduce casi de forma total el riesgo de daños en la llanta. Tanto es así que si el neumático sufre daños graves y pierde aire, OPTIS sujetará el neumático a la llanta convenientemente.

De esta forma, el ciclista consigue un breve periodo para rodar sin aire y así detener la bicicleta. A esto le sumamos que el inserto se instala muy fácilmente, como si fuera una cámara de aire normal.

Se puede equipar a neumáticos de 27,5 y 29 pulgadas y cuesta 89,99 dólares, unos 83 euros al cambio. Una solución rápida para aquellos aficionados al ciclismo más dedicado a la montaña.