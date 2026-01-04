Adiós a elegir entre reloj analógico o digital: esta correa doble te permite llevar un Rolex y Apple Watch a la vez

Los amantes de la relojería de alta gama en España han tenido una dicotomía interna: ¿llevar sus impresionantes relojes de decenas de miles de euros, o sus convenientes Watch de última generación? Esta correa acaba con esta división.

Se trata de la Smartlet, una correa de doble enganche que, sobre el papel, permite algo muy innovador: llevar en un lado un reloj convencional y en el otro, un Apple Watch.

La idea es que el usuario no renuncie a su conveniente reloj electrónico para llevar su modelo de gama alta. Evita que el usuario tenga que elegir entre una de estas opciones, pudiendo llevar ambas.

Una correa doble para los más puristas

Estamos a unos pocos días de que se celebre el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas del 2026, que tendrá lugar desde el día 6 de enero hasta el 9. En él se han podido ver ya algunos productos.

La Smartlet es uno de estos gadgets, proveniente del diseñador David Ohayon, un entusiasta de relojes que tuvo que lidiar con este dilema. ¿Qué llevar? ¿Un reloj convencional, o un reloj inteligente?

Modelos de la Smartlet Watch Band. Smartlet Omicrono

La pulsera incluye un sistema de doble enganche que es compatible con la mayoría de relojes inteligentes y con la mayoría de relojes mecánicos típicos. Es decir, que pagamos solo por la correa.

Obviamente, la Smartlet no incluye ni un Apple Watch ni un reloj. No obstante, su mecanismo de doble sujeción soporta Apple Watch, Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch y modelos de Fitbit o Garmin.

Lo mismo ocurre con los relojes analógicos. El usuario podrá acoplar a esta correa relojes con asas de 18 a 24 milímetros de ancho. Soporta marcas del nivel de TAG Heuer, Rolex, Tudor u Omega.

Y es que Ohayon, fundador de la startup ubicada en Francia que ha desarrollado este gadget, estaba harto de tener que elegir entre su reloj analógico y su Apple Watch.

Smartlet. Smartlet Omicrono

Se ha conseguido como resultado una pulsera doble, que lleva cada reloj a un extremo de la muñeca. Por ejemplo, si el reloj analógico queda en la parte superior, el digital se sitúa en la inferior.

Con este diseño, el usuario puede cambiar entre uno y otro con un simple gesto de muñeca. Aparentar ser un ejecutivo de alto standing pero sin renunciar a la tecnología del día a día.

El problema de este diseño, eso sí, es que no es especialmente práctico para según qué situaciones. Para las reuniones y para los eventos, funciona perfectamente. Pero para trabajar, no tanto.

Por ejemplo, si el usuario quiere reposar sus brazos en cualquier superficie, el reloj que quede en la parte inferior de la muñeca interferirá, exponiéndolo a rayones, desperfectos y potenciales accidentes.

Smartlet. Smartlet Omicrono

La pulsera Smartlet ha hecho acto de aparición en el CES 2026 prometiendo un lanzamiento a un precio nada desdeñable de 418 dólares, unos 354 euros al cambio. Más que un Apple Watch SE 3.