Una lavadora y secadora modular que crece todo lo que necesites para ajustarse a tu día a día: así es lo último de Hisense

Gracias a la irrupción de la inteligencia artificial en España y a otros avances, estamos más cerca que nunca del prometido hogar inteligente. El reciente frigorífico de Samsung con visión de Gemini es el mejor ejemplo de ello.

El Consumer Electronics Show (CES) que se celebrará en enero ya está teniendo algunas innovaciones. La firma Hisense ha dado a conocer en esta feria un revolucionario sistema de lavandería modular.

Se trata de la X Zone Master, un sistema de lavadora-secadora completamente modular que, en sus propias palabras, es "infinitamente escalable", para adaptarse a las necesidades cambiantes de las familias modernas.

Una zona de lavado modular

Hisense ha presentado las innovaciones que marcarán su calendario de lanzamientos para el 2026. La X-Zone Master es, sin duda alguna, el elemento más interesante de esta familia de productos.

El sistema combina funciones de secadora y lavadora en una distribución modular, que consta de una unidad principal que se puede ampliar con cualquier cantidad de mini-módulos adyacentes.

Hisense X-Zone Master. Hisense Omicrono

La idea es que una unidad principal gestione el resto de módulos, y que el usuario pueda añadir o quitar los módulos necesarios para adaptar el sistema a su situación actual y a su espacio disponible.

La unidad principal cuenta con un sistema de secado con bomba de calor de bajo consumo, y los mini-módulos se basan en condensación de aire fresco para mejorar los resultados de lavado.

En conjunto, todo el sistema funciona a menos de 46 decibelios, para lograr un rendimiento ultrasilencioso incluso con varios módulos o unidades principales funcionando al mismo tiempo.

Por supuesto, no falta la inclusión de la inteligencia artificial mediante un 'agente de lavandería con IA'. El agente identifica el tipo de tela y el nivel de suciedad para optimizar los ciclos de lavado.

Hisense X-Zone Master. Hisense Omicrono

Mientras que la unidad principal se postula como una lavadora convencional, el resto de unidades integran dos depósitos distintos y un panel de gestión táctil. Como dice Hisense, se pueden combinar varios módulos con la unidad principal.

En las imágenes promocionales publicadas por Hisense podemos ver hasta cuatro módulos unidos a una única unidad principal, prometiendo nada menos que 5 elementos de limpieza funcionando en conjunto.

Esta es una variación de los sistemas de electrodomésticos presentados con el auge de la inteligencia artificial, añadiendo un componente modular que sirve para adaptarse a nuestro día a día fácilmente.