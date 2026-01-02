El móvil de Donald Trump acaba de incumplir otra fecha de lanzamiento: se esperaba para finales de 2025

De pasar a ser un móvil 100 % americano a desaparecer el "Made in USA" de su propio sitio web, ahora el móvil T1 Phone se ha saltado otra fecha de lanzamiento sin saber realmente cuándo se tiene planeada su comercialización.

Un periplo extraño el del móvil de Donald Trump, presidente de EE. UU., que se anunció en junio con su propio operador llamado Trump Mobile y con la idea de ofrecer llamadas y datos ilimitados por 47,45 dólares al mes.

Según The Verge, el móvil T1 Phone tenía previsto su lanzamiento para el mes de septiembre como fecha original, pero se la saltó.

Con una previsión de lanzamiento incluso para el mes de agosto, en la web Trump Mobile se podía leer "A finales de este año".

A 2 de enero de 2026, el móvil de Donald Trump sigue sin dar señales de vida y se entra directo en un momento de incertidumbre.

Banner de publicidad del móvil de Donald Trump, presidente de EE. UU.

The Verge señala que Trump Mobile ha modificado repetidamente los plazos del lanzamiento del T1 Phone 8002 (versión dorada), aunque al menos siempre había dado ciertos plazos.

De hecho, en la web Trump Mobile sigue apareciendo "A finales de este año", y no solo ha sido The Verge el único medio que ha solicitado alguna respuesta por parte del equipo detrás del móvil de Donald Trump.

El Financial Times preguntó al servicio de clientes de Trump Mobile sobre el retraso, y la respuesta recibida fue: "El reciente cierre del gobierno de EE. UU. había retrasado las entregas del teléfono".

De ser cierto, significa que el T1 Phone, al igual que otros tantos dispositivos, no habría obtenido la autorización de la FCC para su lanzamiento.

Un hombre pasa por delante de un cartel de Trump Mobile. Reuters

Lo peculiar del asunto es que otros dispositivos retrasados, como el mismo OnePlus 15 (que también está disponible en España), ya han llegado al mercado estadounidense, así que se genera más incertidumbre sobre el futuro del T1 Phone.

De momento, Trump Mobile no ha contestado a la última solicitud hecha por The Verge sobre cuándo el T1 Phone se lanzará al mercado estadounidense.

Otro escollo al que se está enfrentando tras saber que el banner del móvil "Made in USA", que sería diseñado con los valores estadounidenses en mente y que aparecía en su web, desapareció de la noche a la mañana.

Por el banner se sustituyó el enunciado "rendimiento premium, orgullosamente estadounidense". Un móvil que ya entra más en la zona del misterio y la incertidumbre que en la de un dispositivo real que pueda comprarse en territorio estadounidense.

El futuro del nuevo negocio de The Trump Organization queda en el dique seco a la espera de alguna actualización que indique su futuro y si realmente será lanzado en este nuevo año 2026.