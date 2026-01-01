El gadget que quiere sustituir a las Vision Pro y a las gafas de Meta: auriculares con pantalla integrada y sonido envolvente

La llegada de dispositivos como las Vision Pro de Apple han marcado un punto y aparte en los dispositivos de realidad virtual y aumentada. Sin embargo, su tamaño, peso y diseño voluminoso suelen dificultar su uso prolongado y llaman demasiado la atención en entornos públicos.

En este contexto, la marca surcoreana Geeks Loft propone una alternativa más discreta y versátil: un nuevo concepto de dispositivo inmersivo 3 en 1 que combina auriculares de diadema con una pantalla retráctil y cámaras para capturar lo que ocurre a tu alrededor, al más puro estilo de las gafas de Meta.

Se trata de Perisphere, un innovador híbrido que oculta un módulo de pantalla sobre la diadema. Al girarla hacia abajo queda frente a los ojos del usuario cuando se desea visualizar contenido.

Los auriculares Perisphere

A diferencia de las gafas de realidad aumentada o virtual, el Perisphere se centra en ofrecer una experiencia de visualización más tradicional, gracias a dos pantallas Full HD (1080p) con un brillo de 1.800 nits y un campo de visión de 53 grados, simulando la inmersión de una pantalla mucho mayor.

Así, el dispositivo no busca sustituir a un casco de VR, sino ofrecer una forma fácil y ligera de disfrutar de contenido multimedia en 2D o 3D. Para ello incorpora cuatro cámaras de 5 megapíxeles distribuidas en dos pares: uno ubicado frente a los ojos y otro en la parte inferior del dispositivo.

Estas cámaras permiten grabar vídeos en 3D o en formato tradicional, lo que puede resultar atractivo para creadores de contenido, aunque el diseño cerrado de los auriculares reduce la percepción del entorno.

En el apartado acústico, los auriculares utilizan tecnología de audio espacial 9.1 con mezcla envolvente para reproducir una sensación de sonido tridimensional. El apartado de especificaciones se complementa con cancelación activa de ruido (ANC) y una batería interna de 2.500 mAh que admite carga rápida y proporciona hasta tres horas de reproducción de vídeo.

Una usuaria disfrutando de Perisphere. Geek's Loft Omicrono

Geeks Loft ha mostrado varios prototipos del Perisphere en ferias tecnológicas como SXSW Sídney 2024, y planea presentar la versión final de su dispositivo en el próximo CES 2026. De momento, la compañía no ha detallado el precio ni la disponibilidad del producto, aunque todo apunta a que la producción en masa llegará a lo largo de 2026. Tampoco se ha confirmado aún la compatibilidad con juegos o plataformas de streaming externas, algo que podría ampliar (o reducir, en caso de no contar con licencias) su atractivo.

Así, todavía habrá que esperar para comprobar si cumple lo que promete su ambicioso eslogan: "Perisphere es más que unos auriculares, es tu espacio personal inmersivo".