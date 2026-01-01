Adiós a los cascos de bicicleta de siempre: Alpha Wave ofrece mejor protección y tiene iluminación frontal y trasera

El pasado octubre Rivian, el gran rival estadounidense de Tesla, sorprendía con el lanzamiento de su primera bicicleta eléctrica, la TM-B, a través de su spin-off ALSO. Esta e-bike sorprendió con un diseño modular que, entre otras cosas, permite usar su batería como powerbank.

Ahora, para acompañar a la bicicleta eléctrica ALSO ha presentado Alpha Wave, un casco que combina seguridad avanzada, comodidad y funciones conectadas con un diseño minimalista que apunta directamente al ciclista urbano que busca algo más que protección.

Su principal innovación es el Release Layer System (RLS), una alternativa al conocido MIPS que redefine la forma en la que los cascos disipan las fuerzas de impacto. En lugar de las típicas capas internas deslizantes, el Alpha Wave integra paneles externos montados sobre diminutos rodamientos de policarbonato.

Cuando se produce un golpe, un adhesivo especial libera el panel en el área de mayor presión, permitiendo que gire y se desprenda para redirigir la energía lejos del cráneo. Es una tecnología diseñada para absorber mejor los impactos rotacionales, una de las principales causas de lesiones cerebrales en accidentes ciclistas.

El confort también ha sido la otra gran prioridad para ALSO. En lugar de las habituales correas en Y, el casco incorpora el sistema HighBar, una estructura rígida con anclajes que se ajustan mediante una pequeña rueda situada bajo la barbilla.

El resultado es un ajuste rápido, firme y uniforme, que puede hacerse incluso con guantes. Este detalle resume bien la filosofía del producto: máxima protección con una experiencia de uso sencilla y práctica.

En el terreno de la visibilidad, el Alpha Wave integra dos luces LED frontales: una principal de 200 lúmenes para ver el camino y otra auxiliar de 75 lúmenes que ilumina objetos cercanos, útil si hay que manipular algo en la oscuridad. Detrás, un piloto trasero se sincroniza de forma inalámbrica con la bicicleta, creando un sistema de iluminación coordinado que aumenta la seguridad del ciclista.

La conectividad es la otra gran apuesta de ALSO. Por eso el Alpha Wave incluye cuatro altavoces protegidos contra el viento y dos micrófonos con cancelación de ruido, lo que permite realizar llamadas o seguir las indicaciones del GPS sin necesidad de auriculares.

Todo el sistema electrónico se alimenta mediante una batería recargable por USB‑C y su construcción con certificación IPX6 garantiza resistencia a la lluvia intensa.

Con un precio de 250 dólares (algo más de 210 euros al cambio), el Alpha Wave no pretende ser un casco económico, sino una pieza clave en el ecosistema de movilidad de ALSO para ofrecer una experiencia más segura y completamente integrada.