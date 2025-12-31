Elon Musk acelera en la carrera por la supremacía de la IA y quiere ampliar sus centros de datos en Estados Unidos

2025 se acaba y será recordado, sobre todo, por la enorme apuesta que ha supuesto en inteligencia artificial, específicamente en centros de datos.

Todas las grandes empresas han reafirmado una carrera por ser líderes no sólo en inteligencia artificial, sino en el hardware que se necesita para su desarrollo, y Elon Musk no es una excepción.

Recientemente se ha dado a conocer que xAI, la compañía de inteligencia artificial fundada por el magnate, está trazando una hoja de ruta sumamente ambiciosa para expandir su infraestructura de procesamiento de datos.

Según The Information, la empresa planea una ampliación significativa de su complejo de centros de datos en Memphis, Tennessee, y ha dado un paso estratégico adicional al adquirir un gran almacén en Southaven, Mississippi.

Esta nueva adquisición en Mississippi no es un movimiento aislado, sino que tiene como objetivo principal la construcción de una instalación contigua que refuerce la capacidad operativa de la compañía. Será la tercera de su clase en la zona.

La estrategia de Musk parece clara: centralizar una potencia de cálculo sin precedentes en una región geográfica específica para optimizar los recursos y la logística necesarios para entrenar los modelos de lenguaje más avanzados del mercado.

Hasta la fecha, los hitos de xAI en la región son impresionantes, con la puesta en marcha de Colossus, el primer gran centro de datos en Memphis que ya opera como el núcleo de sus investigaciones actuales.

Centro de datos Colossus xAI Omicrono

Además, actualmente se está construyendo Colossus 2, una infraestructura diseñada para superar todos los estándares previos de rendimiento.

Se trata de una proyección de un ecosistema de hardware que aspira a convertirse en el centro de datos para inteligencia artificial más grande del planeta, integrando una red de procesadores de última generación para reducir los tiempos de entrenamiento de sus algoritmos.

El propio Elon Musk ha manifestado públicamente su intención de liderar la carrera de la inteligencia artificial generativa a través de la fuerza bruta computacional.

Según declaraciones realizadas a principios de este año, se espera que Colossus 2 albergue eventualmente unos 550.000 chips de Nvidia. Esta cifra es astronómica, no solo por el volumen de hardware, sino por el coste financiero que conlleva, estimado en decenas de miles de millones de dólares.

La dependencia de la tecnología de Nvidia subraya la importancia de los semiconductores en la geopolítica técnica actual, donde poseer la mayor cantidad de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) equivale a poseer una ventaja competitiva determinante.

Para sostener este crecimiento vertiginoso, xAI ha mantenido una actividad frenética en los mercados financieros durante el inicio de 2025. La necesidad de capital es imperativa para cubrir los costes de los procesadores y la infraestructura energética necesaria para alimentar tales instalaciones.