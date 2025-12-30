Los AirPods de Apple iban a ser muy diferentes: se filtran prototipos de los auriculares inalámbricos más populares

Existen pocos productos más influyentes en el sector que los AirPods de Apple; al igual que ocurre con el iPhone, la mayoría de las marcas se "fija" en estos auriculares inalámbricos para ofrecer alternativas que, en muchos casos, son idénticas.

Es muy fácil encontrar auriculares chinos que imitan el diseño de los AirPods a la perfección; no en vano, para mucha gente se han convertido en sinónimo de "auricular inalámbrico", como "kleenex" se ha convertido en sinónimo de "pañuelos de papel" para muchos.

Por eso, puede parecer sorprendente que Apple no estaba tan segura del éxito de los AirPods, y que estaba planteándose diferentes diseños y conceptos que iban más allá de unos "EarPods inalámbricos".

Ahora, un habitual de las filtraciones, Kosutami, ha revelado dos prototipos de los AirPods originales, que revelan hasta qué punto Apple estuvo a punto de optar por una estrategia completamente diferente.

Las fotografías compartidas en la red social X muestran estuches para AirPods en color rosa y amarillo, muy llamativos y chocantes, especialmente cuando lo comparamos con el clásico color blanco grisáceo que caracteriza a la marca Apple.

Prototipos de los AirPods de Apple originales @Kosutami_Ito | X Omicrono

Un detalle muy curioso de esta filtración es que estos tonos son idénticos a los usados en el iPhone 5c, que también estuvo disponible en esos mismos colores, rosa y amarillo, además de verde, azul y blanco.

Esto nos dice muchas cosas; para empezar, es obvio que Apple tenía planeado dar un salto a una imagen más colorida, con una gama de producto disponible en varios tonos resultones.

También significa que es muy probable que existan prototipos de los AirPods en otros colores, con la idea de compaginar con nuestro smartphone y otros accesorios desarrollados por Apple.

Prototipos de los AirPods originales de Apple @Kosutami_Ito Omicrono

En efecto, estos prototipos son una ventana a un momento en el que Apple estaba pensando seriamente en cambiar su imagen de marca, que en las últimas décadas ha sido asociada con productos mayoritariamente en color blanco o gris, muy elegantes pero sin colores estridentes.

Sin embargo, hay que recordar que en las décadas de los 80 y los 90, Apple estaba más asociada con el arcoíris y con productos que llamaban más la atención.

El descubrimiento de estos prototipos demuestra que Apple estaba jugando seriamente con la posibilidad de volver a ser una marca colorida y con una preferencia por la personalización para cada usuario.

Pero como bien sabemos, eso se quedó en agua de borrajas. Los AirPods fueron presentados junto con el iPhone 7 y solo estaban disponibles en color blanco; la gama de productos de Apple se centró en colores etéreos y premium, como el dorado pálido.

Desde entonces, los AirPods solo han estado disponibles en color blanco, tanto en su versión básica como en su versión Pro; la única opción de personalización es un grabado que nos permite escribir nuestro nombre o un mensaje en el estuche.