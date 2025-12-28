Tu próximo 'pinche' de cocina es este extraño cubo con pantalla: su IA te guiará paso a paso a la hora de preparar tus platos

De un tiempo a esta parte, se han ido popularizando enormemente los llamados gadgets con inteligencia artificial. Dispositivos que nos hablan de forma telepática e inventos que nos informan del estado de nuestro coche inundan Internet actualmente.

El siguiente escenario en el que la inteligencia artificial busca introducirse es en la cocina. Desarrolladores centrados en la tecnología de la alimentación han creado el Cube o1, un asistente personal que hace las veces de pinche para cocinar.

Eso sí, en un formato que está lejos de ser convencional. Hablamos de un cubo montado en un trípode con una pequeña pantalla táctil que, de la mano de la IA, nos dará tareas, pasos a seguir y consejos para hacer los mejores platos posibles.

Un 'pinche' de cocina en forma de cubo

Tal y como expone New Atlas, el Cube o1 ha sido el resultado de más de 3 años de trabajo del equipo, liderado por el usuario Dongxuan Li de Kickstarter. La idea es sencilla; un dispositivo en forma de cubo, que nos da información e instrucciones basándose en IA.

El cubo, al menos en lo físico, integra una pantalla táctil a color que además se vale de un sistema de imagen térmica dotado de alta resolución. Ocupa el equivalente a la palma de una mano, y monta un soporte magnético para posarlo sobre un trípode incluido o en cualquier superficie metálica.

Pack del Cube o1. Dongxuan Li Kickstarter

El cubo se encarga de grabar todo el proceso de cocinado y controlar aspectos vitales, como la temperatura de la superficie donde estamos cocinando los alimentos. Todo esto es posible gracias a un asistente de IA directamente dispuesto en el cubo.

El Cube o1 analiza todos los aspectos de la cocción, recabando datos que le servirán para tomar decisiones propias de forma autónoma que luego nos plasmará en su pantalla. Un LED integrado será el indicador que nos instruya a la hora de cocinar.

Es casi un semáforo. Si el color está en rojo, no estamos haciendo algo bien. El amarillo es indicativo de que debemos actuar en el mismo momento en el que lo vemos. El verde, todo va según lo planeado. Todo ello acompañado, obviamente, de las tareas a realizar.

Lo mejor es que el Cube o1 monta su IA de forma local, por lo que no requiere de conexión a Internet. Eso sí, pese a ello el cubo se vale de una app complementaria en la que los chefs pueden subir todas sus recetas y compartirlas con el resto de usuarios de este producto.

Cube o1 de Dongxuan Li. Dongxuan Li Kickstarter

El punto más interesante es que el pequeño cubo resiste todas las inclemencias de la cocina. Resiste salpicaduras de agua y el vapor fácilmente, lo que nos ayuda mucho a la hora de recoger datos. Podremos poner el Cube o1 cerca de los alimentos cocinándose sin problema.

Para limpiarlo, solo tendremos que enjuagarlo con abundante agua y quedará como nuevo. Evidentemente, no soportará accidentes más graves, como una caída súbita en aceite hirviendo, pero siempre y cuando no lo expongamos a ciertos elementos, estaremos bien.

El pack principal del dispositivo, que está en una propuesta de micromecenazgo, incluye el propio Cube o1 así como un trípode recto, una varilla telescópica, una montura esférica magnética y un cable de carga USB-C. El pack más económico nos permitirá adquirirlo por 150 euros.

Afortunadamente, el proyecto ya ha superado de forma holgada la meta de financiación, indicativo de que aparecerá en el mercado en un lanzamiento comercial. Será en enero del año que viene cuando se comenzarán a vender las primeras unidades.