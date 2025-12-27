Esta funda para tu iPhone incluye una pequeña pantalla trasera para verte mientras te haces 'selfies' fácilmente

Una de las mayores ventajas de los iPhone en España es que son teléfonos tan ampliamente usados que hay inventos de todo tipo para convertirlos en 'Game Boys', cámaras profesionales o grabadoras con IA.

El último en potenciar las ya brutales capacidades del iPhone es la llamada funda Selfix, un tipo de case basada en una idea sencillísima: poder vernos a nosotros mismos al hacernos un selfie con la cámara trasera.

La idea es aprovechar el set de cámaras traseras de los iPhone 17 y una pequeña pantalla OLED integrada en la funda para hacernos fotos a máxima calidad, pero viéndonos en el proceso. Y no es su única ventaja de cara a su futuro lanzamiento.

Una funda con pantalla OLED

El concepto es bastante sencillo. La funda, además de ser un elemento de protección, incluye tres añadidos clave: un puerto USB-C en la parte inferior, una ranura para tarjetas microSD y una pantalla OLED trasera.

Aunque las cámaras delanteras de los iPhone 17 son especialmente buenas gracias a su nuevo sensor cuadrado, muchos usuarios quieren aprovechar el trío de sensores traseros para hacerse selfies a 50 Mpx.

Colores de la funda. Selfix Omicrono

Usando el puerto USB-C del teléfono, la funda Selfix encenderá una pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas en resolución 480 x 480 píxeles, aprovechando el modo DisplayPort del puerto del iPhone. Eso sí, lo bloquea hasta que le quitemos la funda.

Con un botón de obturador que también hace las veces de botón de encendido, la funda nos permitirá hacer fotos selfie con los sensores traseros. Las fotos se podrán almacenar en la SD dedicada en la funda.

Tanto es así, que Selfix promete soporte para tarjetas de hasta 2 TB de capacidad para conseguir aumentar enormemente el espacio de almacenamiento para las fotos y vídeos que consigamos.

Lo mejor es que no necesita ningún tipo de configuración. Mantiene la conectividad MagSafe, y comienza a funcionar simplemente conectando el teléfono a través del puerto USB-C, sin más parafernalia.

El único problema es que la funda no estará disponible hasta que no se lance su proyecto de micromecenazgo en Kickstarter. Hasta el momento, es imposible saber el coste de la funda o cuándo se lanzará en otros mercados.

También cabe aclarar que la funda no tiene batería alguna. Por lo tanto, a la hora de usar la pantalla AMOLED, gastaremos la batería del propio teléfono, lo que podría dar lugar a un consumo energético superior.