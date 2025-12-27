Una bomba capaz de inflar colchones y kayaks que pesa 67 gramos: el invento perfecto para tus escapadas invernales

Aunque el frío sea un problema para muchos en España, muchos escogen estas fechas para irse de acampada. No faltan gadgets que entre otras cosas, nos permiten tener un techo práctico en cualquier lugar, independientemente del clima.

Es aquí cuando precisamos un inflador potente que nos permita inflar colchones, almohadas o, quién sabe, kayaks inflables. La opción de Flextail en Kickstarter es perfecta, ya que permite inflar varios de estos objetos sin inmutarse.

Hablamos de la Tiny Pump 3X, una pequeñísima bomba de aire que además de integrar una práctica linterna, promete poder inflar nada menos que 5 kayaks de una sola sentada. Lo mejor: pesa apenas 67 gramos.

La bomba de aire definitiva

La Tiny Pump 3X es una bomba de aire que destaca por su reducido factor de forma y sus prestaciones. Soporta un caudal de aire máximo de hasta 300 litros por minuto, en cuyo caso podrá operar durante 20 minutos de corrido.

La presión de inflado pasa a ser de 5 kPA y su linterna incorporada soporta hasta 5 modos de iluminación distintos. Con esta autonomía, Flextail promete más de 100 inflados, dependiendo siempre de los objetos que inflemos.

Tiny Pump 3X. Flextail Omicrono

De nuevo, Flextail nos otorga una referencia. Según la empresa en Kickstarter, la bomba puede inflar nada menos que 5 kayaks, así como cuatro colchones de gran tamaño seguidos. Nada mal, teniendo en cuenta que hablamos de un gadget de menos de 100 gramos.

En cuanto a su linterna, tenemos cinco modos muy conocidos. Un modo de luz cálida, tres niveles de blanco más fríos y un modo híbrido, que combina ambas temperaturas, con un brillo máximo en este último de 400 lúmenes.

La Tiny Pump 3X se puede cargar con un puerto USB-C (aunque tarda dos horas en llenar su batería de 1.050 mAh) y soporta todas las inclemencias del tiempo, gracias a una construcción sólida que también augura resistencia a los golpes.

En la página de Kickstarter, Flextail promete que la bomba puede inflar 40 flotadores redondos, 171 almohadas de la propia empresa y 120 bolsas de vacío. Como decimos, se comprometen a más de 100 inflados por carga.

Tiny Pump 3X. Flextail Omicrono

El programa de micromecenazgo de la Tiny Pump 3X ya se ha completado, superando holgadamente el objetivo de 4.200 euros que pedían. Hablamos, eso sí, de una firma fiable y consagrada que ya ha publicado varios productos anteriormente.

La modalidad más económica para hacerse con este dispositivo nos llevará a pagar 29 euros por él, aunque cuando se lance en enero del año que viene, pasará a costar unos 45. Otros packs ofrecen varios modelos por precios bastante ajustados.