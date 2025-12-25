El grifo de cerveza definitivo ya está aquí: funciona con cualquier lata o botella y es totalmente portátil

Aunque el frío se haya instaurado en España, no faltan las quedadas con cervezas heladas en el hogar. Para ello se han popularizado los grifos de cerveza, que ofrecen una caña fría en apenas instantes.

Otro modelo ideal para los más cerveceros ha destacado en los últimos meses: el grifo Fizzics FZ43 DraftPour, que se ha postulado como uno de los más versátiles por su capacidad de funcionar con cualquier lata o botella sin ningún tipo de problema.

El DraftPour tan solo necesita una conexión USB para funcionar o, en su defecto, dos pilas AA. Además de ser portátil, el grifo promete una cerveza prácticamente perfecta, manteniendo su carbonatación y dejando intacta su espuma superior.

Un grifo de cerveza versátil

El DraftPour de Fizzics se basa en dos aspectos clave: su versatilidad y sobre todo, su tecnología de microespuma patentada. Y es que en palabras del fabricante, el dispensador se adapta a todas las latas y botellas del mercado.

Según Fizzics, puede funcionar con botellas de 500 y 750 mililitros y es compatible con todo tipo de cervezas, incluyendo las cervezas stout, las cervezas lagers e incluso las cervezas ácidas; no hay prácticamente límites en este aspecto.

Fizzics DraftPour. Fizzics Omicrono

El otro aspecto vital reside en una tecnología de microespuma patentada, que aprovecha tanto las ondas sonoras como la dinámica de los fluidos para favorecer el proceso de servir la cerveza en el vaso.

El procedimiento es increíblemente sencillo; solo hay que mantener la manivela para verter la cerveza y la máquina gestionará la presión manteniendo la carbonatación dentro del cuerpo de la cerveza.

Al empujarla hacia atrás, el DraftPour de Fizzics aplicará ondas sonoras al flujo de cerveza para convertir esta carbonatación natural en una microespuma, al lograr burbujas diminutas y uniformes que dan forma a esta parte vital de la caña.

El dispositivo en sí es increíblemente sencillo. No requiere cartuchos de CO2 o nitrógeno, y para hacerlo funcionar solo precisa de una conexión USB o dos pilas estándar. Esto permite que sea increíblemente transportable por toda la casa.

Afortunadamente, el Fizzics DraftPour se encuentra disponible en España, aunque no está accesible para todos los vendedores. Por ejemplo, en El Corte Inglés se puede encontrar por 139 euros en su modelo negro.

De vez en cuando, reponen stock en Amazon para su compra en España, aunque dependerá de las fechas estará disponible o no. Un regalo idóneo que hará las delicias de cualquier buen bebedor que se preocupe por tener la caña perfecta en sus manos.