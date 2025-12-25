El 'gadget' ideal para tus escapadas: una mesa modular que se puede anclar a un árbol en cuestión de segundos

No son pocos en España los que se preparan para la llegada de la primavera, y por ende ya se están haciendo con útiles de acampada que incluyen tiendas de campaña que resisten huracanes y que convierten nuestros coches en caravanas.

Uno de los mayores problemas de las escapadas de campo es la necesidad de llevar mobiliario como mesitas o sillas. Esta plataforma plegable nos servirá de mesa improvisada, ya que en vez de necesitar patas, se acopla a los árboles.

La Kimberlite es una mesa plegable que se está financiando en Kickstarter y promete algo muy simple: ofrecer una superficie estable sin el engorro de tener que llevar patas o similares a la hora de escaparnos a un bosque.

Una mesa plegable que se fija en árboles

La Tree Table Kimberlite es una mesa modular y compacta ideada para exteriores. La clave es que su sistema de fijación se apoya en los árboles, evitando la necesidad de tener un soporte fijo en el suelo que se manche con la tierra.

Lo primero que debe hacer el usuario con la Kimberlite es ajustar un sistema de cuatro patas de aluminio a dos brazos externos de la mesa, unidos a dos soportes de nailon reforzado con fibra de vidrio.

Kimberlite Tree Table. Kickstarter Omicrono

La estructura con patas de aluminio se apoya en el árbol y luego se incluyen dos soportes reforzados en los que se desliza la superficie metálica de la Kimberlite. Solo queda fijarlo todo con una cinta de poliéster al tronco, con dos presillas que añaden tensión.

La clave de la Kimberlite es que lejos de ser una mesa convencional, es una superficie que consta de seis secciones metálicas unidas, repletas de aberturas en las que ajustar soportes, colgar cosas, etcétera.

Estas seis secciones rectangulares conforman un espacio de 254 x 254 milímetros y gracias a su factor de forma, se puede plegar en un formato mucho más transportable, similar en tamaño al de una botella media de agua, que pesa menos de 500 gramos.

Gracias a las aberturas anteriormente mencionadas, la Kimberlite soporta una plétora de accesorios que los creadores de esta campaña, Robin Petersen y Casey McKellar, están preparando, incluyendo pequeños ganchos para colgar útiles en la mesa.

Kimberlite Tree Table. Kickstarter Omicrono

Y no, la Kimberlite no se vuelve inútil cuando no hay árboles. Usando unas patas adicionales, se puede usar la mesa como si fuera una mesita auxiliar convencional. La idea es que con los árboles, la Tree Table nos dé un espacio de soporte accesible.

El proyecto de micromecenazgo de Kickstarter acaba de conseguir su meta de financiación, por lo que si no surge ningún contratiempo comenzarán a enviar la Kimberlite en abril del año que viene.

Los packs para hacerse con ella varían. El más básico ofrece la Kimberlite por 75 dólares, unos 64 euros, en un precio que cambiará cuando el producto se lance al mercado. Otros kits, que incluyen accesorios para modificar la mesa, ascienden incluso hasta los 768 euros.