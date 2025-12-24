Los iPhone van a cambiar para siempre: el primer Fold se filtra como uno de los 3 únicos modelos que llegarán en 2026

El 2026 puede ser el año más importante para Apple, y por extensión para toda la industria de los smartphones, en mucho tiempo; y es que todo apunta a que la gama de iPhone va a recibir importantes cambios.

Todo un habitual en las filtraciones relacionadas con Apple, Jon Prosser, así lo ha revelado en el último vídeo publicado en su canal de YouTube, donde explica cómo Apple va a modificar su gama de productos.

El mayor cambio se encontrará en el modelo básico, que será eliminado de la gama. En efecto, según esta filtración, Apple no venderá el iPhone 18 básico en el 2026 o lo retrasará, por lo que tendremos que optar por un iPhone 17 de la generación anterior.

De la misma manera, Apple tampoco está trabajando en un iPhone Air 2. Esta decisión es más comprensible, teniendo en cuenta que las ventas de los móviles ultrafinos en general no han resultado ser las que se esperaban.

Por lo tanto, la gama de iPhone del 2026 estará compuesta de tres modelos: el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Fold, y por lo tanto, el precio de entrada será el más alto hasta la fecha.

La gran estrella será la esperada: el nuevo iPhone Fold, el primer smartphone plegable de la manzana que llegará para competir directamente contra el Galaxy Z Fold de Samsung pero con un formato algo diferente.

Gracias a las imágenes renderizadas y el vídeo publicado por Prosser, podemos hacernos una buena idea de cómo el iPhone Fold se diferenciará del Galaxy Z Fold, con una relación de aspecto más ancha y similar a la de un libro.

Imagen renderizada del posible diseño del iPhone Fold fpt. Omicrono

En concreto, la pantalla exterior tendrá un tamaño de 5,5 pulgadas, para que la pantalla interior sea de 7,8 pulgadas y similar a la de un iPad; de hecho, la experiencia con el dispositivo abierto debería ser idéntica a la de una tablet de Apple.

Esto es especialmente cierto porque Apple habría encontrado una manera de acabar con la arruga central que hasta ahora ha sido característica de todos los smartphones plegables.

Imagen renderizada del posible diseño del iPhone Fold fpt. Omicrono

Según Prosser, Apple ha conseguido eliminar la arruga con una placa metálica que ayuda a dispersar la presión, junto con el uso de metal líquido en la bisagra; aunque otras filtraciones recientes también hablan del uso de cristal ultrafino flexible (UFG).

Cuando está cerrado, el dispositivo tiene un grosor de 9 mm aproximadamente, mientras que abierto se reduce a los 4,5 mm; esas son cifras semejantes a las del Galaxy Z Fold 7 lanzado por Samsung el pasado verano.

El vídeo también muestra con detalle cómo será el diseño de este nuevo dispositivo, con una barra trasera que aloja las cámaras y que nos recuerda mucho al iPhone Air, pero también a los Pixel de Google, aunque es cierto que es una solución usada ya por varias marcas para alojar el 'hardware' y las lentes.

Hablando de fotografía, el iPhone Fold tendría cuatro cámaras: una cámara selfie en la pantalla interior y otra en la pantalla exterior, además de dos cámaras de fotografía principal en la trasera, por lo que probablemente no contará con un teleobjetivo por motivos de espacio y coste.

Un detalle curioso es que este será el primer iPhone nuevo en mucho tiempo que no tenga Face ID, ya que las cámaras para selfie no vienen acompañadas de los sensores necesarios, y por lo tanto, no cuenta con la característica "píldora" de los iPhone actuales.

En vez de eso, Touch ID va a volver, y estará integrado en el botón de encendido, igual que ocurre con la mayoría de los móviles plegables del mercado.