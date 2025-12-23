EEUU aprueba el veto a los drones de DJI y otras marcas extranjeras: "Son un riesgo para la seguridad nacional"

El verano pasado los drones de DJI empezaron a escasear en las tiendas de EE.UU. y llegó a acusar a la aduana del país ante el problema de stock en el mercado estadounidense. Las autoridades querían prohibir sus drones y hoy es el día cuando se ha aprobado un veto.

Según The Verge, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha prohibido la importación a Estados Unidos de nuevos drones fabricados en el extranjero, a menos que el Departamento de Defensa o el Departamento de Seguridad Nacional los recomienden.

Un jarro de agua fría para los intereses de DJI y para un fabricante de drones que ha definido esta industria. Es a los drones lo que Google es a los buscadores o Apple a los smartphones.

La medida del lunes incorporó a los drones a la 'Lista Cubierta' de la FCC, calificando a los drones y componentes de fabricación extranjera, como los de DJI, como equipos de comunicaciones que representan "riesgos inaceptables para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para los ciudadanos estadounidenses".

La respuesta de DJI no se ha hecho esperar y Adam Welsh, director de política global de DJI, expresando la decepción total por parte de la marca china, ha lanzado un comunicado.

En el que se puede leer: "Aunque no se señaló directamente a DJI, no se ha divulgado ninguna información sobre qué datos utilizó el Poder Ejecutivo para llegar a esta determinación".

Welsh añade: "DJI mantiene su compromiso con el mercado estadounidense". Señaló que los productos actuales pueden seguir operando con normalidad.

Otros elementos en la lista de la FCC incluyen el software antivirus de Kaspersky (añadido en 2024) y equipos de telecomunicaciones de Huawei y ZTE.

Vuelve a aparecer Huawei como otra de las señaladas después del varapalo que la compañía sufrió en 2019 al ser incluida oficialmente en la "Entity List" (lista negra comercial) tras ser el 5G el principal detonante para un veto en Estados Unidos.

La FCC menciona que recibió una Determinación de Seguridad Nacional el 21 de diciembre por parte de un organismo interinstitucional, la cual indica que los "sistemas de aeronaves no tripuladas" (UAS) y los componentes críticos de UAS producidos en un país extranjero podrían "permitir una vigilancia persistente, la exfiltración de datos y operaciones destructivas sobre el territorio de Estados Unidos".

Además, señala que "las directrices de ciberseguridad e infraestructura crítica de EE. UU. han destacado asiduamente cómo los UAS de fabricación extranjera pueden utilizarse para recopilar datos sensibles, facilitar el acceso remoto no autorizado o ser desactivados a voluntad".

Este veto se dirige hacia un fabricante que controla aproximadamente el 77 % - 80 % del mercado estadounidense, frente a marcas del país que apenas alcanzan el 5 % - 8 %.

Es decir, que la diferencia es abismal y ostenta un monopolio de facto en un mercado que su propio gobierno considera "hostil".

Para aquellos usuarios de los drones de DJI que se encuentren en EE. UU., podrán seguir utilizándolos, según la hoja informativa de la FCC.

Los drones o componentes de drones pueden ser eliminados de la 'Lista Cubierta' si el Departamento de Defensa o el Departamento de Seguridad Nacional así lo deciden.