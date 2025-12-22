La cafetera espresso compacta y 'de bar' que venderá Aldi en España por menos de 65 euros y que se agotará en horas

ALDI ya es conocida por un catálogo de lo más variado que puede incluir desde un robot de cocina, que tiene disponible desde hace días, a su cafetera espresso que se podrá adquirir desde el miércoles 24 de diciembre en todos sus supermercados.

Su precio es realmente tentador: solo 64,99 euros. Se caracteriza principalmente por su calidad, diseño y funcionalidad a un precio asequible como una cafetera 'de bar' para tener en casa.

Un producto para el hogar hecho para los amantes del café que quieren dejar de lado su cafetera italiana y pasarse a una que incluye una boquilla de vapor para espumar la leche que hará el café más cremoso.

Esta capacidad para crear una crema intensa, siempre que utilicemos bien su boquilla de vapor igual a la de los bares, convierte a esta cafetera espresso en una de las compras más interesantes que podemos hacer estas Navidades.

Como si es para un regalo o para nosotros mismos, la cafetera espresso de ALDI se caracteriza por su aspecto retro y diseño elegante con un formato compacto para integrarse fácilmente en cualquier cocina.

Cafetera espresso retro de ALDI

Cuenta con una potencia de 950 W y una presión de 20 bares para una correcta extracción del café y una crema intensa.

De hecho, ofrece control automático del volumen del café y una capacidad máxima de 1,5 litros. Incluye filtros para café simple y doble, portafiltro y cuchara dosificadora.

Lo que facilita la experiencia completa desde el primer uso y a la que habrá que acostumbrarse, al menos a su boquilla de vapor, que con un poco de práctica podremos espumar leche como un profesional.

El control de la boquilla de vapor nos llevará a una experiencia ideal para los amantes del café al preparar cappuccinos, lattes y otras especialidades de café con leche.

Los vasos térmicos de ALDI

A ALDI no se le ha olvidado nada y pone a la venta en España unos vasos térmicos de vidrio de borosilicato de doble pared, que se encargan de mantener la temperatura de las bebidas durante más tiempo.

Con capacidad para resistir temperaturas entre -10 y 100 ºC, son ideales tanto para café caliente como para bebidas frías. Cada pack incluye dos unidades y se podrán comprar por un precio de 5,99 euros en los mismos supermercados de ALDI en España.

En la imagen adjunta se puede ver el diseño de los vasos térmicos que van a la par que la cafetera espresso que estará disponible durante tiempo limitado a partir del próximo miércoles.