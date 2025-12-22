Apple puede cambiar los móviles plegables para siempre: así quiere conseguir lo que Samsung no ha podido

Apple está experimentando con un cristal ultra fino y flexible (UFG por sus siglas en inglés) para su primer móvil plegable, que podría llamarse iPhone Fold; si lo consigue, puede adelantar a Samsung por la derecha.

Todos los móviles plegables, desde el primero al último, tienen el mismo problema: en el centro de la pantalla flexible interior se forma una arruga que afecta a la calidad de imagen y al tacto de la pantalla.

Es de esas cosas que ya hemos aceptado que son inevitables con estos dispositivos, por su propia construcción y propósito; como es necesario doblar la pantalla, no es posible usar el mismo cristal rígido que en un smartphone convencional.

Para poder usar una pantalla flexible y protegerla adecuadamente al mismo tiempo, es necesario usar materiales más blandos, que inevitablemente sufren fatiga con el uso continuo y terminan formando un "surco".

Dependiendo del fabricante, las pantallas flexibles usan plásticos o polímeros para proteger la superficie, aunque recientemente marcas como Samsung han apostado por cristales ultrafinos (UTG) en dispositivos como el Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque se han realizado grandes avances, y la arruga central ya apenas se nota en los últimos dispositivos lanzados por Samsung, OPPO y Xiaomi, sigue apareciendo con el paso del tiempo y el uso.

Por eso, la solución de Apple que ha sido filtrada por Digital Chat Station en la red social Weibo tiene tanto potencial, porque apuesta por una solución que mezcla un nuevo tipo de material con un nuevo diseño del dispositivo.

Representación artística del iPhone plegable. iZac MacRumors

Para empezar, Apple está experimentando con el uso de cristal ultra fino flexible (UFG), un tipo de cristal extremadamente fino que puede doblarse sin romperse, ganando las ventajas del cristal rígido tradicional.

Apple habría desarrollado una nueva estructura de capas, que une cristal, plásticos y adhesivos, para que el pliegue sea casi invisible a simple vista.

El nuevo laminado también tiene la ventaja de evitar microgrietas y roturas que pueden aparecer en la zona del pliegue después de mucho uso y que se ha convertido en otro problema propio de los smartphones plegables.

Sin embargo, el proceso no está siendo fácil; según la filtración, Apple aún está trabajando en ajustar el grosor para encontrar el equilibrio entre la flexibilidad necesaria para doblar la pantalla y la rigidez necesaria para evitar que se forme la arruga.

Por eso, Apple también ha diseñado un nuevo tipo de bisagra con componentes de metal líquido y placas metálicas microperforadas; el objetivo es cambiar completamente la manera en la que se abre el dispositivo.

En concreto, este diseño permite que la pantalla se curve en un radio más amplio, en vez de doblarse en una zona muy concreta; esto reparte mejor la tensión que sufre el material y debería traducirse en menos posibilidades de que se forme la arruga.

Sin embargo, el mayor desafío de Apple puede estar en el tiempo necesario para desarrollar estas soluciones, teniendo en cuenta que el iPhone Fold se esperaba para el 2026 y rivales como Samsung ya están desarrollando alternativas directas.