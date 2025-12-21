El discman vuelve en pleno 2025: esta marca china apuesta por la reproducción de música en CD con alta resolución

FiiO quiere resucitar el discman en 2025, o al menos una versión que también se integra en el hogar para invitar a una escucha de música más reposada que en los años 90.

La firma china especializada en audio acaba de presentar el DM15 R2R, un reproductor de CD portátil que se apoya en un DAC R2R propio, funciones de DAC USB, transmisión Bluetooth de alta resolución y amplificación potente para posicionarse como un dispositivo puente entre la nostalgia del formato físico y las exigencias del audio hi‑res actual.

En un mercado donde el vinilo acapara la mayor parte de la nostalgia, FiiO apunta a un nicho de usuarios que aún conservan una colección de CD y buscan una experiencia más cuidada que la que ofrece un lector básico o una consola. El DM15 R2R aspira a ser ese objeto de disfrute sonoro que permita integrarse en los hábitos de escucha actuales.

Nace con la idea clara de que el CD vuelva a encajar en un ecosistema actual. Un entorno dominado por el móvil, el portátil y el audio inalámbrico. Es por eso que este nuevo dispositivo aterriza buscando unir todos los mundos del audio.

Además de reproducir discos, el equipo puede trabajar como DAC y amplificador de auriculares conectado a un teléfono u ordenador, así como enviar la señal por Bluetooth a unos auriculares o altavoces compatibles, integrándose así en sistemas modernos tanto dentro como fuera de casa.

Diseño impecable: portátil y casa

Uno de los grandes reclamos de este DM15 R2R es, sin duda, su diseño. Combina referencias clásicas con un enfoque más premium que el de los viejos discman.

El cuerpo apuesta por un chasis ligero y refinado, coronado por una tapa de vidrio templado que deja ver la carátula del CD, y se acompaña de controles físicos tradicionales: pantalla clara, botones mecánicos, rueda de volumen y un mando a distancia incluido en la caja.​

FiiO DM15 R2R FiiO Omicrono

En la parte interna se aloja una batería de litio de alto voltaje de 4700 mAh, con la que FiiO promete alrededor de 7 horas de reproducción continua. Para uso en movimiento, el sistema de protección contra saltos (ESP) ayuda a mantener la reproducción estable, mientras que el “Desktop Mode” permite alimentarlo desde una fuente externa evitando el desgaste innecesario de la batería cuando se usa en el escritorio.

En cuanto a acabados, el dispositivo se ofrecerá en cuatro colores: plata, rojo, negro y blanco. En el lanzamiento solo estarán disponibles las variantes plata y rojo, mientras que las versiones en negro y blanco se reservarán para finales de diciembre, con la vista puesta en la campaña navideña.

Sonido premium

Más allá del diseño, el elemento diferenciador del DM15 R2R se encuentra en su atención al sonido. Dispone de un conversor digital‑analógico: un DAC propio de cuatro canales y 24 bits, construido a partir de 192 resistencias de película fina de alta precisión, 48 por canal, seleccionadas con una tolerancia del 0,1% y baja deriva térmica.

Esta arquitectura busca recrear el carácter cálido y matizado del CD clásico, pero con la resolución y la limpieza que se esperan de un equipo de alta fidelidad actual.

En el apartado de amplificación, FiiO explica que han dado un salto con respecto al modelo anterior DM13 buscando estar a la altura en calidad de sonido con respecto a los auriculares más exigentes del mercado y al mismo tiempo ganar control dinámico sin recurrir a un amplificador externo. Igualmente, se puede conectar a un PC para aprovechar todo su potencial.

Con respecto al apartado inalámbrico, integra un chip Qualcomm QCC3095 para actuar como transmisor Bluetooth, con soporte para códecs aptX, aptX Adaptive, aptX HD y SBC.

FiiO DM15 R2R FiiO Omicrono

Uno de los detalles más interesantes es que puede enviar audio tanto desde el propio CD como desde la entrada USB, de modo que el usuario puede usarlo como puente Bluetooth para otras fuentes. Además, mientras se escucha un disco es posible ripear las pistas en formato WAV a un PC o Mac, una opción pensada para quienes quieren conservar su colección física en formato digital sin pasar por programas de terceros.

Con respecto al cuidado del audio FiiO no se limita a entregar una firma sonora fija, sino que añade varias capas de personalización. Ofrece tres modos de refuerzo de graves y ocho preajustes de ecualización, que pueden combinarse hasta generar 24 perfiles sonoros distintos buscando adaptarse a diferentes géneros.

Entre ellos destaca uno denominado como 'Retro' que busca aportar una experiencia que evoca a la reproducción analógica. Un guiño directo a quienes asocian el CD portátil a una época concreta, pero no quieren renunciar a las ventajas del audio actual.

En suma, FiiO aspira con este dispositivo a volver a poner de moda el discman estas navidades con un dispositivo ambicioso y orientado para los amantes de la música y la nostalgia. Con un diseño espectacular y un precio de 269€.